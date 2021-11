Theo ghi nhận trên các nền tảng mạng xã hội, trưa ngày 25/11, một đoạn clip dài hơn một phút bất ngờ được lan truyền mạnh mẽ trên các hội nhóm Facebook khiến dư luận xôn xao, phẫn nộ. Mặc dù chỉ dài hơn 1 phút nhưng nội dung nhạy cảm của đoạn video vẫn khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Cũng theo như mô tả của nhiều bài đăng trên các mạng xã hội, trong video là cảnh một cô gái được cho ở Nghệ An bị 4 người đàn ông hãm hiếp trong nhà nghỉ. Một trong số đó được tung tin là đang công tác tại bệnh viện sản nhi Nghệ An khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Đáng nói, khi xem đoạn video được chia sẻ mạnh mẽ ấy, nhiều người sẽ bàng hoàng khi thấy cảnh một cô gái không mặc đồ kêu cứu và người đàn ông trong nhà nghỉ. Ngay sau đó, nhiều người thậm chí tìm đến trang facebook được cho là của tên hung thủ hiện đang làm bác sĩ kia và không tiếc lời nhục mạ, công kích.

Tuy nhiên, trái ngược với những sự phẫn nộ ấy, một bộ phận không nhỏ cư dân mạng lại thờ ơ và xử xự vô cùng kém duyên khi bất chấp ‘xin link’ vô tội vạ khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Trước đó, dù facebook đã thắt chặt chế tài quản lý và kiểm soát những nội dung nhạy cảm nhưng vẫn rất nhiều người ráo riết truy lùng đoạn video nhạy cảm của cô gái nghi bị bạo dâm ở Nghệ An đó. Thậm chí, nhiều người còn lan truyền đoạn video đó sang các nền tảng mạng xã hội khác khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Thực tế đã ghi nhận, rất nhiều trường hợp bị lan truyền các đoạn video nhạy cảm trong tình thế không mong muốn đã khiến nạn nhân bị trầm cảm và rơi và những trạng thái bệnh lý rối loạn cảm xúc thậm chí dẫn đến tự tử, quyên sinh. Do đó, những hành vi xin link phản cảm cần sớm được ngăn chặn và xử phạt để làm gương, răn đe những người ‘vô cảm’ trước nỗi đau của người khác.

Hiện tại, về đoạn video clip cô gái nghi bị bạo dâm ở Nghệ An đang bị phát tán tràn lan trên mạng xã hội và hung thủ được cho là bác sĩ công tác ở bệnh viện sản nhi Nghệ An, phía công an địa phương cho biết, không có chuyện bắt một bác sĩ ở bệnh viện tại tỉnh này như người dùng mạng xã hội chia sẻ. Các phòng nghiệp vụ đang vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin từ nhiều phía để sớm có kết luận.