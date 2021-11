Hoảng hồn khoảnh khắc người phụ nữ điều khiển xe máy lấn làn, tông trực diện vào đầu xe tảidiện và

Đã từ lâu, rất nhiều người phụ nữ đi đi honda lead luôn được gọi với cái tên Ninja Lead và 'bị cảnh báo' là những mối nguy hiểm trên đường vì thói quen tham gia giao thông ẩu và rất dễ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người khác.

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn clip ghi lại toàn cảnh sự việc, người phụ nữ đi xe máy lấn làn và đâm vào đầu xe tải khiến nhiều người kinh hãi. (Nguồn: MXH giao thông Quốc gia)

Mới đây, trên mạng xã hội mới lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh vụ tai nạn tại 1 ngã 3 do nữ "Ninja" gây ra. 1 phần vụ việc đã được chiếc ô tô đi ngược chiều ghi lại được.

Theo hình ảnh từ camera cho thấy, 1 nữ "Ninja" điều khiển xe máy khi đến gần ngã 3 đã đánh lái chạy sang làn đường ngược chiều , cùng lúc đó gặp chiếc xe tải đang đi vào ngã 3 , chiếc xe máy đã lao thẳng vào đầu xe tải , người phụ nữ điều khiển xe máy đã ngã văng xuống đường tỏ vẻ khá đau đớn.

Chiếc xe máy lấn từ làn đối diện sang và không có ý sẽ tránh chiếc xe tải

Cú va chạm đã khiến người phụ nữ ngã ra đường và bị thương đầy đau đớn

Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn video đã nhận về hàng loạt sự chỉ trích từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người vô cùng hàng hoàng, sợ hãi trước hành động nguy hiểm của người phụ nữ. Không hiểu vì lý do gì mà người này có thể ngang nhiên tạt đầu xe tải như vậy. Bên cạnh đó, nhiều người cũng lên án gay gắt hành vi này vì đã tham gia giao thông ẩu, gây nguy hiểm cho chính mình và cả những người khác.

Cũng theo như hình ảnh trích xuất từ camera, rất có thể vụ tai nạn đã xảy ra được một thời gian và được chia sẻ lại. Tuy chưa xác định được địa điểm xảy ra vụ tai nạn, song khoảnh khắc va chạm trên vẫn đang được bàn tán xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội.