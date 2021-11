Hú hồn khoảnh khắc xe đầu kéo thoát cửa tử trong gang tấc nhờ hốc cứu nạn

Co thể nói, đối với những chiếc xe to có tải trọng lớn như xe ben, xe tải và xe đầu kéo, việc tài xế tỉnh táo và xử trí nhanh trong những trường hợp khẩn cấp quyết định rất nhiều vào việc hạn chế tối đa những tình huống tai nạn thảm khốc và thiệt hại lớn.

Gần đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn video clip ghi lại cảnh một chiếc xe đầu kéo đã 'thoát chết' trong gang tấc nhờ trí thông minh và khả năng ứng phó tình huống kịp thời của ngươi tài xế.

Đoạn clip ghi lại pha xử trí sáng suốt của bác tài khi gặp sự cố trên đường cao tốc (Nguồn: 91.com.vn)

Được biết, sự việc xảy ra vào 16h chiều (20/11) trên QL34 , thuộc địa phận đèo Khau Múc, thôn Nặm Nà, xã Kim Đồng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Theo hình ảnh mà camera hành trình ghi lại, khi đang xuống đèo, xe đầu kéo gặp sự cố nên lái xe đã cố gắng điều khiển cho xe đi vào đường cứu nạn để hạn chế tốc độ. Rất may tài xế đã đã xử lý kịp thời tránh thương vong lớn xảy ra.

Đang di chuyển trên đường, chiếc xe đàu kéo bất ngờ gặp sự cố khi đến đoạn cua xuống dốc

Bác tài xe đã nhanh trí rẽ vào hốc cứu nạn

Ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn video đã nhận được sự quan tâm cực lớn từ phía dư luận cũng như cộng đồng mạng. Nhiều người vô cũng khâm phục sự nhanh trí của bác tài và cũng thở phào nhẹ nhõm thay người tài xế bởi rất may có hốc cứu nạn. Nếu không, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Trên thực tế, đường cứu nạn, hốc cứu nạn thường có lớp sỏi đá hoặc đất cát, tùy theo địa hình, đường cứu nạn có thể làm dốc hoặc bằng, hai bên đường có hành lang giảm chấn giúp xe hạn chế đến mức thấp nhất nguy hiểm. Khi xe chạy vào đường cứu nạn, bánh xe bị lún xuống và chạy chậm dần đến khi dừng hẳn lại.

Một hốc cứu nạn trên thực tế

So với nước ngoài, những đường cứu nạn ở Việt Nam thường ngắn hơn, đơn giản vì tốc độ xe di chuyển không cao như những nước khác. Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể nhận định, việc xử lý điểm đen, làm đường cứu nạn trên những cung đường đèo dốc đã chứng minh hiệu quả cao, giảm tai nạn và thiệt hại về người là bài học tốt, cần được nhân rộng trong thời gian tới./.