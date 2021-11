Ngán ngẩm nhóm thanh niên 'chán sống' lái xe máy lạng lách trước đầu xe container

Ngày 19/11, mạng xã hội về tin tức giao thông bất ngờ lan truyền những hình ảnh về hành vi ngang ngược, thách thức của một nhóm nam thanh niên trên đường quốc lộ khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ.

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn video ghi lại cảnh nhóm thanh niên dàn hàng, lạng lách đánh võng thách thức trước mũi xe container (Nguồn: 91.com.vn)

Theo đó, một đoạn video chỉ vài chục giây ghi lại cảnh một nhóm thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm phóng bạt mạng trên đường quốc lộ. Không những vậy, nhóm thanh niên này còn dàn hàng trước mũi xe container và không ngừng lạng lách đánh võng cùng thái độ thách thức khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, phóng như bay trên đường quốc lộ

Và dàn hàng ngang thách thức xe container khiến nhiều người phẫn nộ

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy, bất chấp tử thần rình rập, nam thanh niên chở theo bạn gái phía sau vẫn nghênh ngang điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng và thái độ thách thức trước mũi container trên quốc lộ. Đáng chú ý, vào thời điểm đó, trên đường có khá nhiều phương tiện đang lưu thông và đặc biệt là nhiều xe đầu kéo đang di chuyển nhưng không hề khiến nhóm thanh niên này dè chừng.

Đoạn video ghi lại hành vi lái xe như “chán sống” của nam thanh niên sau đó được đăng tải trên nhiều diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội và thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đa phần cư dân mạng tỏ ra hết sức bất bình và phẫn nộ trước hành vi lái xe bất chấp nguy hiểm, bất chấp luật giao thông và thái độ thách thức của nam thanh niên.

Hiện tại, đoạn video đang được chia sẻ và lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Nhiều người vô cùng bức xúc và không ngừng bày tỏ sự phẫn nộ về hành vi tiềm ẩn đầy nguy hiểm của nhóm thanh niên vô ý thức này.