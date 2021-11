Có thể nói rằng, trên đời này, không niềm hạnh phúc nào ý nghĩa hơn cho mỗi bậc cha mẹ là được nhìn thấy con mình lớn lên và tìm thấy người bạn đời lý tưởng cho cuộc đời này. Khoảnh khắc con mình lập gia đình, nở nụ cười hạnh phúc khi về tổ ấm mới khiến bất cứ vị phụ huynh nào cũng phải rơi nước mắt và nghẹn ngào cùng hàng ngàn lời cầu mong con mình sẽ mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi an yên.

Khoảnh khắc những người đàn ông cứng rắn nhất cũng phải rớt nước mắt

Có nhiều người, sẽ rất xót xa, thương nhớ khi con mình lập gia đình rồi rời xa vòng tay bao bọc, yêu thương của cha mẹ và đặt chân đến miền đất mới đầy xa xôi. Có lẽ, để hạn chế những giọt nước mắt nhớ nhung, tủi thân mỗi độ tết đến hay ngày sum vầy của gia đình mà nhiều người vẫn khuyên con gái đừng nên lấy chồng xa. Thế nhưng, duyên số luôn là một ẩn số đầy hấp dẫn mà con người không thể nào dự đoán trước được. Hạnh phúc của người này có khi chỉ ở ngay trước mắt, nhưng cũng có người ở tận vùng đất xa xôi. Do đó, câu chuyện ‘đừng lấy chồng xa’ vẫn chỉ là lời góp ý mà thôi.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền mạnh mẽ một câu chuyện cảm động về khoảnh khắc ông ngoại bịn rịn, khóc lớn khi sắp phải tiễn con gái và cháu ruột về quê chồng. Được biết, câu chuyện vốn được đăng tải trong một hội nhóm trên mạng xã hội facebook cùng đoạn video người con gái ‘quay trộm’ khoảnh khắc vàng của ông ngoại cùng những lời chia sẻ gây xúc động mạnh. Sau đó, bài viết nhận về sự quan tâm lớn và được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn video lấy đi nước mắt của hàng triệu cư dân mạng (Nguồn: Nguyễn Thị Thu Thủy - nhóm Hội Khẩu Nghiệp)

Nguyên văn bài chia sẻ của chủ nhân câu chuyện: “Mình về nhà ngoại sinh đúng lúc dịch. Ngày sinh, mình sinh khó nên phải mổ, ra khỏi phòng mổ, ông bà ngoại là người đầu tiên đón cháu vì chồng và ông bà nội dịch không về được.

Thế rồi Sài Gòn giãn cách, mình và con ở với 2 ông bà ngoại 6 tháng trời. Mai mình đưa con về quê nội, mà ông ngoại cứ ôm cháu rồi len lén lau nước mắt bao nhiêu lần. Tối nay ẵm cháu, ngoại khóc quá trời. Lần đầu tiên mình thấy ba khóc, lòng mình quặn thắt không chịu được. Biết vậy không lấy chồng xa, chứ giờ nhìn cảnh này thương ba mẹ quá.”

Đăng tải kèm những lời chia sẻ này, là khoảnh khắc người ông đang ôm đứa cháu ngoại thân yêu trong vòng tay ấm áp và không thể kìm nén được cảm xúc, liên tục khóc to thành tiếng khiến người xem nghẹn lòng và xúc động mạnh.

Ông ngoại không kìm nén được cảm xúc, khóc lớn khi sắp phải rời xa cháu và con gái

Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người xúc động không cầm được nước mắt

Bởi vậy mới thấy, việc bố mẹ yêu thương con cháu vô điều kiện là điều thiêng liêng và quý giá đến mấy. Không chỉ muốn con được hạnh phúc, bố mẹ còn mong mỏi được chăm lo, đồng hành cùng con cháu trong những khoảng thời gian khó khăn, quan trọng nhất.

Theo lời chia sẻ của chủ nhân câu chuyện, do tình hình dịch bệnh căng thẳng nên hai mẹ con đã được ở lại nhà ngoại suốt nhiều tháng qua và tạm thời chơi đưa gặp lại chồng cũng như bà nội của cháu bé. Đến nay tình hình đã khả quan hơn nên hai người chuẩn bị tạm chia tay ông bà ngoại và về nhà nội. Suốt những ngày ở đây, ông bà đã vui vẻ, hạnh phúc với niềm vui ‘lên chức’. Đến nay, khi phải nói lời tạm biệt, ông ngoại - người đàn ông cứng rắn nhất gia đình vì quá thương con, nhớ cháu mà không kìm nén được cảm xúc mà bật khóc thành tiếng. Khoảnh khắc ấy, trái tim những người làm con sao có thể ngừng được thổn thức.

Những bình luận đầy cảm động từ phía cư dân mạng

Phía dưới câu chuyện, cư dân mạng đã để lại hàng ngàn lời bình luận chia sẻ, động viên chủ nhân câu chuyện và chúc gia đình bé nhỏ luôn hạnh phúc, ấm áp. Bên cạnh đó, nhiều người cũng tinh tế gửi lời động viên đặc biệt đến ông ngoại trong câu chuyện, rằng khoảng cách sẽ không là vật cản khi có được người con gái tuyệt vời, yêu thương quan tâm bố mẹ cũng như chắc chắn sẽ còn nhiều cơ hội được chăm sóc và gần gũi cháu ngoại trong tương lai.

Hiện tại, câu chuyện về khoảnh khắc xúc động này vẫn đang được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội cũng như lấy đi nước mắt của hàng triệu cư dân mạng.