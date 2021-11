Sơn Tùng ‘làm điều bất ngờ’ cho Hải Tú lúc nửa đêm, dân tình ngỡ ngàng tranh cãi mãi không thôi

Đúng 0h ngày 12/11, đích thân ‘chủ tịch’ Sơn Tùng MTP đã gửi lời chúc mừng sinh nhật ấm áp và ý nghĩa đến ‘gà nhà’ - Hải Tú sau scandal ‘trà xanh’ và phải tạm rời xa làng giải trí Vbiz một thời gian khá dài.

Bài đăng trên facebook của Sơn Tùng M-TP

Để dành tặng điều bất ngờ cho ‘nàng thơ’ của mình, Sơn Tùng không những viết lời chúc dài trên facebook mà còn dành hẳn một bài viết đặc biệt trên instagram với những ngôn từ mỹ miều khiến nhiều người không khỏi ghen tị. Cụ thể, nam ca sĩ này viết: “Happy birthday to Hải Tú from M-TP Talent...! Today is yours. Just enjoy it and keep it up!" (Chúc mừng sinh nhật Hải Tú from M-TP Talent. Hôm nay là của em... Hãy tận hưởng nó và cố gắng lên!)

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Sơn Tùng đã nhận về lượt tương tác vô cùng khủng cả trên facebook lẫn trên instagram. Bên cạnh đó, cô nàng Hải Tú cũng đã có những động thái đặc biệt như một lời thông báo đầy ẩn ý sẽ trở lại showbiz với một tâm thế và năng lượng tích cực hoàn toàn mới sau hơn 9 tháng 10 ngày biến mất hậu scandal ‘tiểu tam’.

Và điêu đặc biệt tương tự trên Instagram

Tuy nhiên, hành động này của cặp đôi ‘nam thanh, nữ tú’ nhanh chóng nhận về hàng nghìn ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng hành động của Sơn Tùng thật sự đáng trách hơn là đáng quý bởi nếu muốn dành những điều tốt đẹp cho ‘gà nhà’ thì nên lên tiếng làm rõ ‘trắng đen’ chứ không phải giữ mãi im lặng suốt thời gian dài rồi chúc mừng sinh nhật như không có gì khiến lượng anti fan hùng hậu càng được đà công kích Hải Tú.

Cư dân mạng bức xúc vì cho rằng đây là kết quả của việc tẩy trắng

Không những vậy, nhiều người còn bất ngờ cho rằng, đây là kết quả cuối cùng cho việc tẩy trắng suốt nhiều tháng qua. Mọi sự chú ý để bất ngờ đổ dồn về Hải Tú, biến cô trở thành nạn nhân và chĩa mũi nhọn dư luận vào Thiều Bảo Trâm bởi hàng loạt những bài đăng thiếu cơ sở, nhiều ngôn từ công kích và miệt thị ‘bạn gái cũ’ của Sơn Tùng khiến cô nàng mang danh xấu.

Chiếc bánh kem ẩn ý 'trà xanh' của Thiều Bảo Trâm bất ngờ hot trở lại

Trên thực tế, mặc dù Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng chưa một lần từng khẳng định hay công khai chuyện tình cảm nhưng đã rất nhiều năm, cặp đôi được biết đến như là ‘người yêu tin đồn’ vớ hàng loạt ‘hint’ hẹn hò bị team đi đường tìm ra. Sau khi Hải Tú chính thức lấn sân vào M-TP talen, nhiều biến cố đã xảy ra khiến hình ảnh của cả 3 bị ảnh hưởng nặng nề và khiến chính ‘tân binh’ của Sơn Tùng phải ngậm đắng nuốt cay ‘bốc hơi’ khỏi showbiz khi mọi thứ chỉ vừa mới nhen nhóm.

Để rồi hàng loạt những cuộc tranh cãi đã nổ ra, Người bênh Sơn Tùng, kẻ trách Hải Tú và người thì thương cảm cho Thiều Bảo Trâm. Tuy nhiên, trong tất cả những diễn biến ấy, người ta chỉ thấy Sơn Tùng một mực im lặng cho đến tận ngày hôm nay. Nam ca sĩ mới chính thức dành điều đặc biệt cho Hải Tú và như một lời thông báo chắc nịch sẽ hậu thuẫn ‘gà nhà’ trên con đường phía trước.

Ôn ào 'trà xanh' khiến hình ảnh của cả 3 bị ảnh hưởng nặng nề

Động thái này dù nhận vê hàng loạt ý kiến trái chiều nhưng bất ngờ nhận được ‘cơn mưa lời khen’ từ phía Sky - fandom của Sơn Tùng. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, đó chỉ đơn thuần là lời chúc mừng sinh nhật bình thường. Một chủ tịch chúc mừng sinh nhật nhân viên của mình chẳng lẽ cũng cần phải có sự cho phép của ai đó hay ‘nhìn thái độ để sống’? Bởi vậy, nhiều người hãy đơn giản hóa mọi chuyện, không nên làm mọi thứ phức tạp lên để khiến các nhân vật chính ‘nhức đầu’ mà ngay cả bản thân cũng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng bênh vực dành động này của Sơn Tùng

Hiện tại, sự quan tâm, ưu ái đặc biệt lúc 0h mà Sơn Tùng dành cho Hải Tú vẫn đang được fan hâm mộ và cộng đồng mạng hết sức quan tâm cũng như nhận về hàng loạt ý kiến trái chiều.