Squid Game phiên bản phim nóng phần 2 khiến dân tình bất chấp ‘xin link’ dù mới chỉ chuẩn bị bấm máy

Được đánh giá là bộ phim ăn khách nhất ở xứ sở kim chi, Trò chơi con mực hay còn gọi là Squid Game từng khiến cộng đồng mạng nhiều quốc gia ‘phát sốt’ vì quá hấp dẫn. Thậm chí, trò chơi trong những tập phim gay cấn này còn được nhiều nước mô phỏng lại ở các khu du lịch và thu về lượng người tham gia khổng lồ.

Squid Game: Trò chơi con mực bản gốc vẫn đang có sức hút vô cùng đáng nể

Không những vậy, Squid Game: Trò chơi con mực còn liên tục tạo nên những hot trend trên mạng xã hội và được rất nhiều người nổi tiếng yêu thích, hóa trang theo. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng vì độ nóng bao phủ khắp các Quốc gia trên thế giới mà nhiều nước nổ ra tranh cãi gay gắt về vấn đề bản quyền.

Tuy nhiên, thay vì ‘đam mê’ bản gốc thì thời gian gần đây, cư dân mạng lại ráo riết ‘xin link’ của Squid Game phiên bản phim nóng và tạo nên cơn sốt - thậm chí đánh bật cả bản gốc. Theo ghi nhận, nhiều đoạn clip với độ dài chỉ vài chục giây ghi lại cảnh hậu trường của Trò chơi con mực phiên bản người lớn khiến nhiều người vô cùng tò mò và liên tục ‘xin link’ bất chấp nguy cơ bị khóa tài khoản facebook.

Squid Game phiên bản phim nóng phần 2 đang được cư dân mạng 'săn lùng' không thua kém phần 1

Và đặc biệt, khi bản gốc Squid Game của nhà sản xuất Hàn Quốc còn chưa có bất cứ thông báo nào về lịch chiếu của phần 2 thì mới đây, cư dân mạng bất ngờ lan truyền thông tin về phần 2 của Squid Game: Trò chơi con mực phiên bản phim nóng khiến bao người ‘háo hức, hồi hộp. Theo đó, nữ diễn viên được cho là tham gia đóng Squid Game: Trò chơi con mực phiên bản ‘người lớn’ phần 1 cho biết, phần 2 của tác phẩm sẽ được bấm máy trong thời gian sớm nhất ngay sau khi Netflix tung ra season 2. Trước đó, được biết, với Trò chơi con mực phiên bản phim nóng phần 1, do lượng người truy cập quá lớn nên trang web của nhà phát hành đã sập ‘một cách toàn diện’ và phải mất rất nhiều thời gian khôi phục.

Và dù mới chỉ xác nhận sắp bấm máy, Squid Game phiên bản 18+ phần 2 vẫn khiến dân tình bất chấp 'xin link'

Bên cạnh đó, dù Squid Game bản gốc vẫn rất ăn khách nhưng lượng người tìm kiếm Trò chơi con mực phiên bản phim nóng vẫn khiến ‘giới mộ điệu’ chao đảo và bất ngờ. Mặc dù vậy, nhiều người cho rằng việc biến tướng một tác phẩm nghệ thuật thành những bộ phim mang sắc thái 18+ thực sự là không thể chấp nhận được bởi nó khiến ý nghĩa của bộ phim bị thay đổi và thậm chí chìm vào quên lãng một cách đáng tiếc.

Đối với bộ phim Squid Game: Trò chơi con mực bản gốc, ‘cha đẻ’ của tác phẩm kinh điển này - đạo diễn Hwang Dong-hyuk đã hé lộ một số bất ngờ về phần 2 với danh sách những điều ông muốn tập trung vào và lần bấm máy tới đây. bên cạnh đó, ông cũng cho biết rằng nếu kì vọng của khán giả quá cao thì sẽ rất dễ dẫn tới thất vọng nhưng bằng niềm đam mê của mình, ông sẽ cố gắng hoàn thiện tác phẩm nhất có thể.

Vào cuối mùa đầu tiên, nhân vật Hwang Jun Ho (do người đẹp Hàn Quốc Wi Ha Joon thủ vai) đã bị bắn và có lẽ bị giết bởi anh trai của mình, Hwang In Ho (Lee Byunghun thủ vai), người đã quay lại không chỉ là nhân vật bí ẩn mà còn là người chiến thắng trong quá khứ của trò chơi. Tuy nhiên, một số khán giả suy đoán rằng In Ho đã không bắn chết Jun Ho, do đó tạo tiền đề cho sự trở lại của viên cảnh sát vào mùa sau.

Phần 2 của bộ phim Squid Game: Trò chơi con mực bản gốc vẫn đang được khán giả mong chờ, kỳ vọng

Mặc dù đạo diễn Dong-hyuk không xác nhận liệu Jun Ho có sống sót sau vụ bắn hay không, nhưng ông đã tiết lộ rằng ông hy vọng sẽ tập trung nhiều hơn vào cốt truyện của nhân vật chính hay còn gọi là In Ho, cũng như Jun Ho.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Times của Anh, Dong-hyuk cũng đã từng đề cập rằng ông có thể tập trung phần 2 xoay quanh cảnh sát.

Hiện tại, Squid Game: Phiên bản con mực phần 2 cũng như Squid Game phiên bản 18+ đang nhận được sự quan tâm, chào đón vô cùng lớn từ phía fan hâm mộ và đặc biệt là đông đảo cư dân mạng.