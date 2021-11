Sáng ngày 17/11, hai huyện Triệu Phong và Hải Lăng ở Quảng Trị vừa có báo cáo mới nhất về hoạt động từ thiện của nữ ca sĩ Thủy Tiên cùng đoàn hồi lũ lụt năm 2020. Theo đó, mặc dù khó kiểm đếm và báo cáo do đoàn từ thiện chỉ kết nối thông qua chính quyền rồi tự ý phát tiền mà không kiểm đếm hay kí nhận nhưng theo 2 địa phương này báo cáo lại, tổng số tiền từ thiện ghi nhận tại Quảng Trị đang ít hơn 33,4 tỷ đồng - số tiền được xác nhận trước đó.

Ngoài danh sách đã lập, Thủy Tiên phát tiền cứu trợ cho nhiều hộ gia đình khác dẫn đến khó thống kê, rà soát chính xác

Cụ thể, tổng số tiền mà đoàn ca sĩ Thủy Tiên trao cho người dân ở 3 đợt nói trên là 26 tỷ 560 triệu đồng. Trong đó chia làm 3 đợt chính, trao quà theo danh sách đã lập trước và phát sinh thêm những trường hợp nằm ngoài danh sách. Tuy nhiên, số tiền mà đoàn hỗ trợ thêm cho các hộ khó khăn và các hộ không có tên trong danh sách không xác định chính xác được.

Còn tại huyện Triệu Phong, tổng số tiền mà đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên đã trao cho 891 hộ là 2 tỉ 673 triệu đồng. Ông Trần Việt Dũng – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Phong nói rằng, ngoài 981 hộ trên, đoàn có trao quà cho một số hộ khác, nhưng áng chừng khoảng vài chục triệu đồng.

Tổng số tiền - theo như phía địa phương vừa rà sasot, báo cáo gần nhất, mà phía ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ tại 2 huyện tỉnh Quảng Trị là 29 tỉ 233 triệu đồng - thấp hơn con số “khoảng 33 tỉ 400 triệu đồng” ở “Biên bản xác nhận hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai” mà đoàn của nữ ca sĩ đưa ra.

So với báo cáo ban đầu, tiền từ thiện ở Quảng Trị của Thủy Tiên đang 'âm 4,2 tỷ đồng'

Ngay sau khi thông tin này được công khai trên khắp các mặt báo, dư luận tiếp tục nổi lên cơn thịnh nộ và không ngừng công kích, mỉa mai Thủy Tiên. Chỉ ít ngày trước đó, phía huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cũng vừa có báo cáo rằng không thể rà soát, thống kê chính xác được số tiền từ thiện của Thủy Tiên vì đoàn làm việc của cô phát tiền không thông qua chính quyền, mức cứu trợ, giải ngân chênh lệch khác nhau dẫn đến bất nhất. Phía chính quyền chỉ đóng vai trò đảm bảo an ninh có buổi trao tiền chứ không kết hợp kiểm đếm, xác nhận cụ thể số tiền. Do đó, hoàn toàn không thế kê được. Sự việc đó đã ‘châm ngòi’ dư luận khiến mọi người bùng lên một làn sóng phẫn nộ vô cùng lớn.

Thực tế trước đó ghi nhận, Thủy Tiên liên tục tung ra rất nhiều lời giải thích và khẳng định rằng phía chính quyền có xác nhận số tiền và có kiểm đếm. Tuy nhiên, khi phía địa phương phản hồi, mọi chuyện không như vậy. Chưa dừng lại ở đó, con số báo cáo ‘khoảng khoảng’ của nữ ca sĩ liên tục bị biến động mỗi khi các địa phương rà soát, thống kê khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Dư luận đang vô cùng bức xúc và phẫn nộ về con số thiếu hụt này

Là một người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, Thủy Tiên đã dùng danh tiếng và uy tín của mình, kêu gọi mọi người ủng hộ, quyên góp tiền bạc để giúp đỡ người dân miền trung và còn thêm nhiều lần thiên tai, hạn hán khác nữa. Được mọi người tin tưởng đến như vậy nhưng Thủy Tiên lại phụ sự mong mỏi của mọi người. Vẫn biết nữ ca sĩ đã lặn lội mưa gió xa xôi, khó khăn vất vả đến tận nơi để trao tiền cho bà con. Thế nhưng thay vì rõ ràng, rành mạch mọi việc thì Thủy Tiên ‘chơi đùa’ với lòng tin của các mạnh thường quân và ‘kinh doanh’ tình thương của mọi người bằng cách phát tiền theo cảm tính, phát tiền ngoài danh sách như một cách ‘ban phát tình thương’ và chỉ thống kê tất cả trên 1 tờ A4 và hàng loạt những từ ‘khoảng khoảng’ vô giá trị.

Khi được mọi người đặt nghi vấn về những chữ “khoảng” ấy, thay vì giải thích rõ ràng, cũng vẫn tiếp tục là sự xuất hiện của những tờ giấy xác nhận có chữ ký của địa phương kèm dấu mộc đỏ nhưng những chữ ‘khoảng ấy’ không hề mất đi mà thay vào đó còn ‘công khai’ và danh chính ngôn thuận hơn cả tờ A4. Dư luận một lần nữa chán nản, ngán ngẩm với những động thái này.

Đặc biệt là gần đây, sau 2 lần ‘khó báo cáo, khó thống kê’ của hai địa phương được Thủy Tiên hỗ trợ mùa lũ năm 2020, hàng loạt ‘khuất tất’ của Thủy Tiên lại được phơi bày. Con số 4,2 tỷ đồng thiếu hụt so với ‘khoảng’ ban đầu đang khiến dư luận sục sôi, bức xúc. Nhiều người cho rằng Thủy Tiên làm việc vô trách nhiệm, chơi đùa với lòng tin của khán giả để trục lợi cá nhân. Bởi sở dĩ, số tiền ủng hộ lớn như vậy mà giải ngân cảm tính, thống kê báo cáo kiểu cho có, liên tục thiếu hụt, chênh lệch hàng tỷ đồng mỗi khí đối soát lại thật khiến người ta không thể không đặt dấu hỏi lớn về nhân cách và việc có hay không một kế hoạch ‘kêu gọi - cứu trợ’ đã được tính toán sẵn trước đó.

Nhiều người không ngớt lời công kích và mỉa mai nữ ca sĩ sau loạt báo cáo bất lợi này

Có người thậm chí còn bức xúc, mong muốn công an đẩy nhanh tiến độ điều tra để sớm làm rõ tất cả, trả lời tất cả những thắc mắc, nghi ngờ của dư luận, trả lại sự công bằng cho xã hội và cả những nghệ sĩ chân chính không may ‘bị vạ lây’ do lùm xùm từ thiện của nghệ sĩ.

Hiện tại, sự việc vẫn đang thu hút sự quan tâm chú ý vô cùng lớn từ dư luận. Còn về phía Thủy Tiên, ồn ào trước chưa qua, nữ ca sĩ lại lâm vào ‘thế khó’ khi những báo cáo này đang thổi bùng lên sự giận dữ và phẫn nộ từ khán giả cũng như cộng đồng mạng.