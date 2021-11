Tại ngày hội, các đại biểu cùng Nhân dân Tổ dân phố số 18, phường Phú Diễn đã ôn lại lịch sử chặng đường 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và đánh giá tình hình hoạt động của Tổ dân phố thời gian qua.

Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh tặng hoa và quà biểu dương cán bộ, Nhân dân Tổ dân phố 18

Đại diện Ban Công tác mặt trận cho biết, Tổ dân phố số 18 có 556 hộ gia đình với hơn 2.000 nhân khẩu. Ngay từ đầu năm, Tổ dân phố đã sớm triển khai nội dung, biện pháp tuyên truyền vận động Nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế nâng cao đời sống, tiếp tục hỗ trợ 3/3 hộ thoát nghèo năm 2019, thoát nghèo bền vững; giúp đỡ 4/4 hộ cận nghèo từng bước vươn lên, hiện tổ còn 1 hộ cận nghèo.

Tổ chức cho Nhân dân đăng ký xây dựng “Gia đình văn hoá” tới từng hộ gia đình, kết quả năm 2021, có 100% số hộ thường trú đăng ký. Qua bình xét có 525/556 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá” (đạt 94,4%). Trong đó có 8 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá tiêu biểu” cấp Phường và 21 hộ đạt “Gia đình văn hoá tiêu biểu” ở Tổ dân phố.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh khen thưởng và tặng quà cho 10 hộ gia đình tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đặc biệt, thời gian qua, người dân trên địa bàn đã nỗ lực hết mình cùng nhau tạo nên những kết quả trong phòng chống dịch, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Đã vận động và ủng hộ các loại quỹ được trên 100 triệu đồng, ủng hộ nhu yếu phẩm cho các đối tượng khó khăn do dịch Covid-19 và các chốt kiểm soát dịch. Đến nay, tiêm mũi 2 đạt gần 100% số người trên 18 tuổi, kể cả số người trên 65 tuổi và số lao động tự do tạm trú.

Tới dự, chung vui cùng Tổ dân phố số 18 phường Phú Diễn, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh bày tỏ sự phấn khởi trước những sự phát triển của tổ dân phố trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2021.

Đồng chí Chu Ngọc Anh khẳng định: Nhìn lại một năm qua, cộng đồng dân cư Tổ dân phố số 18 đã cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện có kết quả trên nhiều lĩnh vực của các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát huy dân chủ thực sự để khai thác và phát huy nội lực; tổ dân phố không có hộ nghèo, hiện còn 01 hộ cận nghèo, hộ khá giả tăng lên; đường làng, ngõ phố phong quang sạch đẹp; cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, ai cũng có việc làm, thôn xóm yên bình, môi trường xanh, sạch đẹp, mối quan hệ gắn bó, tình đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa bà con nhân dân trong tổ dân phố ngày thêm bền chặt.

Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh phát biểu tại Ngày hội

Đặc biệt, nhân dân trong khu dân cư đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “Mỗi xã, phường là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ”; tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch; chia sẻ, giúp đỡ những người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của Thành phố, quyết tâm cao bảo vệ khu dân cư xanh, an toàn. Khu dân cư đã xây dựng được Mô hình “Tổ tự quản phòng chống dịch bệnh Covid-19” với 07 “Nhóm liên gia tự quản” và hoạt động rất hiệu quả: 100% hộ dân ký cam kết “Gia đình an toàn Covid-19”; vận động 02 nhà hảo tâm ủng hộ 3,1 tấn gạo, 310 chai dầu ăn, 310 gói mỳ chính, 500 quả trứng, trị giá 77,5 triệu đồng và đã hỗ trợ cho 310 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 …

“Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Thành phố, tôi xin trân trọng cảm ơn Nhân dân Khu dân cư đã chia sẻ, thấu hiểu, đồng hành, nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị Thành phố thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Xin nhiệt liệt biểu dương những kết quả ấn tượng của khu dân cư, chúc mừng 08 gia đình văn hoá và 10 gia đình tiêu biểu trên tổng số 556 hộ gia đình của khu dân cư được biểu dương, khen thưởng trong dịp này” – Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh bày tỏ.

Lưu ý năm 2022 dự báo còn nhiều khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, là thách thức lớn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền cần nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, cùng với đó, là sự hưởng ứng, ủng hộ tích cực của nhân dân, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm tiếp tục quan tâm phát huy truyền thống, thế mạnh của địa phương, tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước của khu dân cư, vận động bà con Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy dân chủ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Sỹ Trường khen thưởng và tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

“Tôi mong muốn các hộ gia đình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện tốt việc tự quản; phát huy dân chủ, đóng góp ý kiến, cùng nhau xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng Khu dân cư ngày càng phát triển, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch-văn minh”. Bên cạnh đó, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia giám sát, đóng góp xây dựng cơ sở vững mạnh. Với những nỗ lực của người dân cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, tôi tin tưởng, Khu dân cư số 18 phường Phú Diễn sẽ tiếp tục có nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, nhiều cá nhân, gia đình tiêu biểu cùng đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng Khu dân cư, bàn quận Bắc Từ Liêm và Thủ đô ngày càng phát triển toàn diện” - Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh bày tỏ.

Tại ngày hội, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã trao khen thưởng và tặng quà cho 10 hộ gia đình tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tặng hoa và quà biểu dương cán bộ, Nhân dân Tổ dân phố 18.

Nhân dịp này, phường Phú Diễn đã khen thưởng cho 8 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2021 của Tổ dân phố 18; trao 5 suất quà cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương, khen thưởng 21 hộ gia đình, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua, cuộc vận động của Tổ dân phố năm 2021.