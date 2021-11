Đâu là lý do thực sự khiến chung cư Linh Đàm trở thành tòa nhà ám ảnh bậc nhất tại Hà Nội?

Suốt nhiều giờ đồng hồ qua, sự việc người đàn ông 29 tuổi rơi từ tầng 12 tòa HUD3 Linh Đàm xuyên thủng mái quán cà phê tử vong tại chỗ đang khiến dư luận không ngừng xôn xao và kinh hãi. Thực tế, thứ khiến người ta xôn xao không phải là nguyên nhân sâu xa của sự việc hay những thông tin bên lề mà chính là bởi sự trùng hợp của hàng loạt những sự việc thương tâm liên tục diễn ra tại các tòa chung cư của khu Linh Đàm trong suốt những năm trở lại đây.

HH Linh Đàm khiến nhiều người ám ảnh vì hàng loạt vụ tử nạn thương tâm

Theo như ghi nhận, tại khu tổ hợp chung cư đông dân được ví như ‘tổ ong’ này, đã không có dưới 5 vụ tai nạn thương tâm rơi từ các tầng cao của khu chung cư xuống trong suốt những năm tháng vừa qua. Đáng chú ý, những năm gần đây, mật độ của các vụ việc ngày càng được đẩy lên khiến dân tình không khỏi kinh hãi.

Nhiều người hẳn vẫn chưa quên, ngày 1/8/2007, bé trai Đặng Văn P. (4 tuổi, trú tại tòa nhà 9B, KĐT Linh Đàm) không may rơi xuống đất tử vong, thời điểm xảy ra vụ việc không có người lớn ở nhà nên cháu P. đã trèo ra ngoài lan can rồi rơi xuống đất và thiệt mạng tại chỗ. Sự việc lần đầu xảy ra gây rúng động dư luận và đặt ra vấn đề an toàn phòng hộ cho những gia đình có trẻ nhỏ sống tại chung cư trên cao.

Gần 6 năm sau đó, ngày 14/6/2013, người dân sống tại khu nhà No 9B, KĐT Linh Đàm lại bất ngờ phát hiện một bé gái tử vong tại ô văng tầng 2 của khu nhà sau tiếng la hét thất thanh. Nạn nhân là một bé gái 4 tuổi ở Bắc Giang được bà nội đưa đến nhà người thân chơi, không may bị rơi xuống đất tử vong trong sự đau đớn tột cùng của người thân và những người dân xung quanh.

Hơn 2 năm sau, ngày 11/8/2015, người dân sống tại tầng 1 tòa nhà NƠ 4A bất ngờ nghe thấy tiếng như có vật nặng rơi, chạy ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một bé trai rơi từ trên cao xuống đất. Nạn nhân được xác định là Trần Hoàng P. (7 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng bé trai đã tử vong do vết thương quá nặng.

Vụ việc cháu bé sơ sinh bị ném xuống từ tầng 31 khiến nhiều người bàng hoàng ám ảnh suốt nhiều năm liền

Và cũng lại là 2 năm sau đó, khoảng 12h trưa ngày 26/4/2017, một cô gái trẻ bất ngờ rơi xuống từ tầng cao của chung cư HH2A KĐT Linh Đàm tử vong. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Minh H. (SN 1987, quê Thái Bình) đang sinh sống cùng em trai tại tầng 27 của tòa nhà này.

Khoảng hơn 1 năm sau, chung cư Linh Đàm tiếp tục được ‘gọi tên’ trên mạng xã hội bởi vụ tai nạn rúng động ngày 18/10/2018. Theo đó, nữ sinh V.A. (thời điểm đó 21 tuổi, đang là SV một trường đại học tại TP Hà Nội) đến nhà bạn trai mới quen chơi rồi sinh con ngay trong nhà vệ sinh. Thấy đứa bé không còn cử động, người mẹ trẻ này đã vứt con xuống từ tầng 31. Sau khi được phát giác, vụ việc khiến toàn bộ dân cư tòa nhà cũng như dư luận bị ám ảnh nhiều ngày và vô cùng hoảng sợ.

Những tưởng đó sẽ là vụ việc cuối cùng thì khoảng 11h40' ngày 3/3/2019, bé trai V.Đ.Q. (4 tuổi) rơi từ tầng 6 của chung cư Rice City, KĐT Linh Đàm xuống đất tử vong. Nguyên nhân là do cửa bị sập khóa, bé trai trèo ra ngoài ban công không may rơi xuống dưới đất tử vong.

Không chỉ có trẻ em mà cả người lớn cũng tử nạn thương tâm khiến nhiều người hoang mang cực độ

Và sau đó 2 năm, Khoảng 16h ngày 5/1/2021, anh Nguyễn Văn Kh. (SN 1981, trú tại phòng 1522 HH2B Linh Đàm) đã rơi xuống đất tử vong. Được biết nạn nhân đang điều trị bệnh trầm cảm tại bệnh viện, mới trốn viện về nhà, sau đó tự tử.

Tuy nhiên, chỉ 8 tháng sau, người dân Linh Đàm lại bàng hoàng đón nhận thêm sự việc đau lòng khác. Khoảng 22h ngày 3/8, thời điểm đó bé gái Q.A. (SN 2009) đã rơi xuống khu vực giếng trời tầng 3, đoạn giáp danh giữa hai toà HH4C và HH4B chung cư Linh Đàm tử vong. Tại phòng riêng của cháu bé có để lại mẩu giấy ghi "Tạm biết, tôi đi nhé".

Và mới nhất gần đây, vụ người đàn ông 29 tuổi vừa rơi từ tầng 12 xuống đất tử vong đang khiến hàng loạt những câu chuyện đau thương tương tự bất ngờ được ‘khơi lại’ và làm bùng lên những ‘sự tích’ đầy ám ảnh suốt nhiều năm nay.

Vụ tử nạn mới nhất ngày 18/11 vừa đây càng khiến HH Linh Đàm thêm phần 'bí ẩn' và ám ảnh hơn

Liên tiếp những vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại Linh Đàm dần khiến người dân ở đây cũng như mọi người dân Hà Nội bắt đầu hoảng sợ và hoang mang bởi hàng loạt những câu chuyện tâm linh ‘buôn thần bán thánh’ được lan truyền dày đặc trên mạng xã hội và thậm chí lưu truyền đến tận ngày nay. Nhiều người nghĩ ra đủ những lý do về tâm linh, về phong thủy, tướng số, vận hạn,... để giải thích cho hàng loạt những sự kiện đáng sợ này. Chính bởi vậy, chung cư Linh Đàm dần trở nên đáng sợ và ám ảnh đối với hàng loạt người dân Hà Nội.

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận theo hướng tư duy thực tế, mật độ dân cư ở những tòa chung cư này quá cao khiến cho cuộc sống thị phi, phức tạp hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, việc đảm bảo an toàn cho những khu nhà ở trên tầng cao chưa được thắt chặt và chú ý khiến cho nhiều vụ tai nạn thương tâm liên quan đến trẻ em liên tục xảy ra.

HH Linh Đàm với 12 tòa chung cư san sát cũng mật độ cư dân cao khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, thị phi hơn

Ngoài ra, việc quá đông dân cư, giá tiền lại phù hợp với nhiều người dân lao động và an ninh khó thắt chặt khiến nơi đây tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các vấn đề an ninh trật tự. Chưa kể, do dân cư đông, mỗi khi có sự cố, nhiều người lan truyền thông tin và thêu dệt nên các chi tiết khác khiến cho những ‘sự tích’ này càng trở nên đáng sợ hơn và vô hình chung tự biến thành các ‘sợi dây xích’ thắt chặt thêm nỗi ám ảnh mang hình bóng tâm linh, kỳ bí.

Cư dân mạng tự nhận thấy những điểm bất hợp lý sẵn có của khu chung cư này

Hiện tại, sau sự cố của người đàn ông 29 tuổi rơi thủng mái quán cà phê vẫn đang khiến hàng trăm câu chuyện được thêu dệt về tòa chung cư này được dịp ‘nổi lên’ và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là những câu chuyện vô căn cứ và hoàn toàn không có thật.