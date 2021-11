Chiều ngày 25/11, mạng xã hội bất ngờ lan truyền rầm rộ những đoạn thông tin và clip xoay quanh việc đã bắt một bác sĩ công tác tại một bệnh viện ở Nghệ An 'bạo dâm kinh hoàng' người phụ nữ được cho là bệnh nhân tại viện này khiến dư luận xôn xao, bàng hoàng.

Tin đồn về đoạn video được lan truyền khắp cõi mạng vào trưa chiều ngày 25/11

Báo Tuổi Trẻ Online đăng tải, theo ghi nhận trên các phương tin thông tin mạng xã hội, thông tin "bắt một bác sĩ ở Nghệ An không phải vì tiền mà vì tình" với mô tả có 4 người hiếp dâm một cô gái. Kèm theo đó là hình ảnh một người đàn ông được cho là một bác sĩ công tác tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Ngay lập tức, hàng trăm nghìn người dùng mạng xã hội đã bị ‘khuất phục’ và nhanh tay chia sẻ đoạn clip dài gần 1 phút sang nhiều hội nhóm khác nhau và thậm chí sang cả các nền tảng mạng xã hội khác. Trong đoạn clip ấy, người xem sẽ nhận thấy hình ảnh của một cô gái không mặc đồ kêu cứu và người đàn ông lạ mặt trong nhà nghỉ. Nhiều cư dân mạng đã ngay lập tức tìm vào trang cá nhân của bác sĩ và chửi rủa, nhục mạ.

Thông tin về sự việc đang được tiến hành điều tra, xác minh

Xác minh nguồn thông tin, một cán bộ bệnh viện sản nhi Nghệ An đã trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ Online và chia sẻ: “Bệnh viện có một bác sĩ tên H. như trên mạng nói. Tuy nhiên, chúng tôi đang chờ công an vào cuộc kiểm tra việc đúng sai, thực hư của đoạn video trên mạng có liên quan đến nam bác sĩ này hay không. Nếu đúng liên quan đến bác sĩ chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, còn nếu thông tin sai cũng đề nghị cơ quan công an xử lý người tung tin sai sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh bệnh viện.”

Cũng trong chiều cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ An cho biết không có chuyện bắt một bác sĩ ở bệnh viện tại tỉnh này như người dùng mạng xã hội chia sẻ. Các phòng nghiệp vụ đang vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin từ nhiều phía để sớm có kết luận.