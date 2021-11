Phẫn nộ khoảnh khắc cố vượt đèn vàng, tài xế ô tô tông ngã người đi xe máy

Mặc dù đã có nhiều quy định chỉ rõ người tham gia giao thông không được vượt đèn vàng nhưng dường như điều đó chưa thực sự được nhiều người coi trọng và tuân thủ đúng quy định.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn video ghi lại cú va chạm kinh hoàng với chiếc xe máy khiến nhiều người bất bình và phẫn nộ.

Đoạn clip ghi lại toàn cảnh sự việc (Nguồn: 91.com.vn)

Cụ thể, camera hành hình của một chiếc xe dừng đèn đỏ ghi lại cảnh một chiếc xe tải dạng du lịch 16 chỗ đang chạy đến đoạn đèn vàng chuyển sáng thì bất ngờ phóng vọt ga với hy vọng nhanh chóng vượt qua ngã tư và 'né' đèn đỏ. Tuy nhiên, do phóng nhanh, vượt ẩu lại đúng thời điểm phía đường bên cạnh đang lưu thông, chiếc ô tô 16 chỗ đã tông ngã người phụ nữ đi xe máy đang băng qua ngã tư.

Hậu quả của vụ tai nạn tuy không nghiêm trọng nhưng đã khiến người phụ nữ bị tông khá mạnh, xây xát chân tay và chiếc xe máy bị hư hỏng. Ngay sau khi gây tai nạn, chiếc xe đã dừng lại giữa ngã tư để xử lý vụ việc. Nhiều người cho rằng đó suýt chút nữa đã là 'hiện thân hoàn hảo' của câu nói 'nhanh một phút chậm cả đời'.

Chiếc xe 16 chỗ cố vượt đèn vàng tại ngã tư

Và cảy ra va chạm với chiếc xe máy do người phụ nữ điều khiển

Cũng theo hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 29/11 trên địa phận qua TT Bần, Hưng Yên.

Chứng kiến hành động bất chấp đó của tài xế ô tô 16 chỗ, nhiều người đã vô cùng bức xúc và phẫn nộ. Nhiều người cho rằng đó là hành vi bất chấp, thách thức pháp luật và xứng đáng phải chịu một hình phạt thích đáng.

Hiện tại, đoạn video vẫn đang nhận về hàng loạt ý kiến phẫn nộ và bức xúc của dư luận cũng như cộng đồng mạng./.