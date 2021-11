Sa Pa rét ‘đạt đỉnh’, Fansipan giảm xuống dưới 0 độ có thể xuất hiện băng giá

Sáng ngày 24/11, trên báo Thanh Niên có đăng tải cuộc trao đổi với ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết do tác động của không khí lạnh ở ngưỡng cực đại nên nhiệt độ lúc 7 giờ cùng ngày tại TX.Sa Pa đã giảm xuống 7,7 độ C và kèm theo mưa nhỏ. Đây cũng là nhiệt độ thấp nhất tính từ đầu mùa đông đến nay.

Sáng ngày 24/11, nhiệt độ ở Sa Pa đã giảm xuống dưới 8 độ

Cập nhật mức nhiệt độ tại đỉnh Fansipan, ông Hải cũng cho hay, nếu tính theo chênh lệch độ cao, cứ lên cao 100 m thì nhiệt độ sẽ giảm xuống 0,6 độ C và đỉnh núi Fansipan nằm ở độ cao 3.143 m so với mực nước biển có khoảng cách chênh lệch độ cao khoảng 1.500 m so với TX.Sa Pa thì nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới 0 độ C.

Trên thực tế, khi nhiệt độ dưới 0 độ C, trời có mưa, nước mưa ngưng tụ sẽ hình thành băng giá. Do đó, ông Hải cũng cho biết thêm với điều kiện thời tiết hiện nay đỉnh núi Fansipan có khả năng xuất hiện băng giá.

Đỉnh Fansipan có thể xuất hiện băng giá ở đợt rét lần này

Thông tin này đặc biệt được nhiều người quan tâm và chú ý bởi nhiều người có thói quen lên Fansipan để ngắm tuyết vào những ngày cực lạnh khi mùa đông tới. Do đó, nếu điều kiện thời như hiện tại kéo dài và dẫn đến xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan, đây quả thực là cơ hội tuyệt vời cho những người cơ dự định di chuyển lên nơi này và ngắm cảnh, ‘săn tuyết’.

Bên cạnh đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày hôm nay, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo, lượng mưa phổ biến 50 - 80 mm, có nơi trên 100 mm.

Đây là cơ hội tốt đối với những người muốn trải nghiệm mùa rét tại Sa Pa

Đáng chú ý, không khí lạnh ảnh hưởng cũng gây ra hiện tượng thời tiết xấu trên nhiều vùng biển. Dự báo ngày và đêm nay, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m.