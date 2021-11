Link xem trực tiếp trận Việt Nam vs Nhật bản hôm nay 11/11. Xem trực tiếp Việt Nam vs Nhật Bản VTV6 tại đây. Link xem trận Việt Nam vs Nhật Bản full HD, không giật.

Sau thời gian dài chờ đợi và vượt qua muôn vàn khó khăn, thiếu thốn về người cũng như lo ngại về sức khỏe của các cầu thủ giữa đại dịch, tối nay, ngay tại “chảo lửa Mỹ Đình’, người yêu bóng đá nước nhà sẽ được tận mắt chứng kiến những cầu thủ quật cường của Đội tuyển Quốc gia đối đầu với đối thủ có tiếng ở Châu Á - Nhật Bản. Tối nay 19h ngày 11/11, Nhật Bản sẽ đến làm khách tại Việt Nam trên SVĐ Mỹ Đình Để cổ vũ tinh thần tối đa cho các ‘chiến binh Sao Vàng’, SVĐ Mỹ Đình đã chính thức mở cửa đón cổ động viên với một vài lưu ts về phòng chống dịch trong thời buổi nhạy cảm hiện nay. Tuy nhiên, việc các cổ động viên và người hâm mộ có mặt tại sân chắc chắn sẽ là một trong những nguồn động lực lớn nhất dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Tối nay vào lúc 19h, tại SVĐ Mỹ Đình, trận cầu đỉnh cao giữa ĐT Việt Nam vs Nhật Bản sẽ chính thức diễn ra. Nếu người hâm mộ không thể di chuyển đến SVĐ Mỹ Đình như bao người khác, quý vị khán giả vẫn hoàn toàn có thể ‘cháy hết mình’ của ĐT nước nhà bằng cách xem trực tiếp trận đấu trên các nền tảng thông tin đại chúng. Để phục vụ quý vị khán giả cũng như những người yêu bóng đá nước nhà, Tuoitre&Xahoi xin gửi đến quý độc giả những đường Link xem trực tiếp trận đấu Việt Nam vs Nhật Bản vào lúc 19h ngày 11/11 trong khuôn khổ vòng loại 3 World Cup: Link xem trực tiếp trận Việt Nam vs Nhật Bản 19h tối nay 11/11 Quý khán giả có thể tải ứng dụng FPT Play hoặc VTV Go về điện thoại hoặc truy cập một trong các link dưới đây để xem trực tiếp trận đấu. Link xem trực tiếp trận đấu Việt Nam vs Nhật Bản 19h tối 11/11: Link 1: https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.html Link 2: https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html Link 3: https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.html Link 4: https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv5-5.html Lưu ý: Tại thời điểm diễn ra trận đấu, chất lượng hình ảnh và đường truyền có thể không được như mong muốn do lượng người truy cập quá đông cùng một lúc. Quý khán giả hãy kiên nhẫn và tải lại trang. Đặc biệt, chất lượng trận đấu sẽ ở trạng thái tốt nhất khi xem trên trình duyệt Google Chrome hoặc Cốc Cốc. Nhận định trước giờ bóng lăn: Trận Việt Nam vs Nhật Bản 19h ngày 11/11 Tương quan, Nhật Bản vượt trội hoàn toàn so với tuyển Việt Nam vì họ đã có rất nhiều kinh nghiệm chinh chiến tại khu vực và thế giới trong suốt nhiều năm qua. Với quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm trước thầy trò HLV Park Hang Seo, họ đã mang đến sân Mỹ Đình dàn sao thượng hạng, nổi bật là Takumi Minamino (Liverpool), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Maya Yoshida (Sampdoria)... Trong khi đó, ĐT Việt Nam bị đánh giá yếu nhất bảng B và cũng phải trải qua 4 trận toàn thua ở lần đầu tiên góp mặt ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tuy nhiên ĐT Việt Nam từng gây ra nhiều khó khăn cho Nhật Bản ở Tứ kết Asian Cup 2019 và chỉ chịu thất bại 0-1. Điều đó giúp người hâm mộ tin tưởng vào một cơn địa chấn khi các học trò của HLV Park Hang Seo có thể tạo bất ngờ trước đội bóng số 2 châu Á. Trận đấu Việt Nam vs Nhật Bản 19h tối nay ngày 11/11, người hâm mộ vẫn hy vọng sẽ được chiêm ngưỡng những pha bóng đỉnh cao và bứt tốc ngoạn mục của ĐT Quốc gia Việt Nam và hy vọng rất nhiều vào một chiến thắng với số điểm ít ỏi trong lượt đi này.