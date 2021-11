Vì sao MC Diệp Chi thay thế Khánh Vy trong Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 21?

8h30 sáng nay (14/11), trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 21 đã chính thức truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3. Sau thời gian căng thẳng và thi đấu vô cùng quyết liệt, quán quân năm thứ 21 đã lộ diện và mang niềm tự hào về cho trường THPT bạch Đằng, Quảng Ninh. Được biết, đây là chàng trai duy nhất không học trường chuyên và khiến các đối thủ tâm phục, khẩu phục.

Khánh Vy không dẫn chương trình tại trường quay S14 như thường lệ khiến nhiều người thắc mắc

Tuy nhiên, trong chương trình chung kết lần này, MC Khánh Vy bất ngờ vắng mặt tại trường quay sau thời gian vừa đảm nhiệm vị trí khiến nhiều người khá thắc mắc. Thay vào đó, MC Diệp Chi đã thay thế vị trí này và thay cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn dắt đoàn leo núi ngày hôm nay.

Lý giải cho sự vắng mặt này, những hình ảnh trên story của MC Khánh Vy đã nói lên tất cả. Theo đó, Khánh Vy sẽ đảm nhiệm vai trò mới là làm MC dẫn ở điểm cầu. Xuất hiện ở sân trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) nơi mình từng theo học. Nếu hôm qua là màn bắn tiếng Nghệ An siêu "cưng" thì hôm nay chính là những hình ảnh đầu tiên năng động, trẻ trung hơn hẳn so với lúc dẫn chương trình ở trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam.

Hóa ra, cô nàng 'về quê' để dẫn ở điểm cầu trực tiếp tại Nghệ An

Trong hình ảnh story vừa được lên sóng sáng nay, Khánh Vy vẫn xuất hiện với nụ cười tươi rói cùng chiếc áo đơn giản có logo của chương trình. Thế nhưng hôm nay cô nàng chọn cách phối đồ với quần âu trẻ trung, tóc xõa xinh xắn. Hình ảnh "xả vai", bớt "nghiêm túc" hơn lúc đứng ở điểm cầu chính này của Khánh Vy nhận được nhiều lời khen ngợi không chỉ vì xinh mà còn gần gũi với các bạn học sinh xung quanh.

Đồng hành cùng Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 21, MC Mai Trang cũng đã có những hình ảnh check-in với nụ cười tươi rói tại điểm cầu trường THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh).

Đây sẽ là lần cuối cùng MC Diệp Chi xuất hiện với vai trò dẫn chương trình tại Đường Lên Đỉnh Olympia

Sau trận chung kết ngày hôm nay, cuộc thi tuần tiếp theo sẽ bắt đầu với sự trở lại của MC Khánh Vy như thường lệ. Còn lần chung kết hôm nay, MC Diệp Chi chỉ xuất hiện lần cuối và thay thế vai trò của nữ MC trẻ trung xinh xắn Khánh Vy trong khi cô nàng tiếp nhận việc kết nối giữa các đầu cầu để chương trình được diễn ra suôn sẻ và thành công nhất.