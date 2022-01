Chưa kịp tận hưởng niềm vui tuổi mới, bà Phương Hằng đã khiến CĐM lo ngay ngáy khi phải nhận tin dữ

Mới đây, theo như thông tin chia sẻ trên fanpage tích xanh Nguyễn Phương Hằng, tối nay ngày 26/1, bà Phương Hằng sánh đôi cùng doanh nhân Huỳnh Uy Dũng sẽ chính thức tổ chức bữa tiệc mừng sinh nhật chung cùng nhau. Đó sẽ là một bữa tiệc ấm cúng tại Phố đi bộ thuộc Khu du lịch Đại Nam với sự tham gia của những người thân thiết và yêu mến cả hai.

Tối nay 26/1, bà Phương Hằng cùng chồng sẽ tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng

Có thể nói, bữa tiệc này cũng chính là niềm vui nhân đôi khi mà trước đó, cơ quan công an đã chính thức ra thông báo không khởi tố vụ việc bà Hằng được cho là vu khống, cáo buộc nhiều nghệ sĩ Việt có khuất tất từ thiện.

Thế nhưng dường như ‘niềm vui ngắn chẳng tày gang’ khi mà cũng trong ngày hôm nay 26/1, ông Võ Hoàng Yên tiếp tục nhận tin vui lớn từ phía cơ quan công an. Theo đó, qua quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an TPHCM kết luận không đủ căn cứ xác định ông Võ Hoàng Yên dùng phương pháp chữa bệnh để lừa đảo. Cũng do đó, ông Yên sẽ không bị khởi tố hình sự về tội lừa đảo chữa bệnh hay bất cứ tội danh nào khác.

Sau những lá đơn tố cáo của bà Hằng và nhiều cá nhân khác, ông Yên vẫn 'bình yên vô sự'

Có thể nói, tin vui với ông Yên là rất lớn nhưng với bà Hằng, đây như một ‘nỗi đau’ mới bởi trước đó, lá đơn tố cáo ông Yên lợi dụng chiếm đoạt tài sản hơn 183 tỷ của bà Hằng đã chính thức chỉ còn là ‘tờ giấy lộn’ khi mà công an cũng xác định bà Hằng tự nguyện đưa tiền còn ông Yên không hề lừa đảo.

Chỉ ít ngày sau quyết định đó, ông Yên lại tiếp tục được chứng minh không lừa đảo để chữa bệnh khiến nhiều người lo lắng, bà Phương Hằng ít nhiều sẽ ‘mất vui’ ngay trong chính khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời mình và ông xã.

Bà Hằng từng khởi kiện ông yên tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tuy nhiên bất thành

Trước đó, bà Phương Hằng và ông Yên từng ‘đấu tố’ căng thẳng khi từ chỗ có mối quan hệ thân thiết trở thành ‘kì phùng địch thủ’ và liên tiếp dùng pháp luật làm quà mỗi khi ‘đối mặt’. Đỉnh điểm là những lần kiện tụng ‘nảy lửa’ và không bên nào chịu nhường bên nào và cho đến ngày hôm nay. Tuy không bên nào phải chịu ‘án hình sự’ từ phía cơ quan công an nhưng hiện tại, dường như mọi điều không may vẫn đang đổ dồn về phía nữ CEO Đại Nam khiến nhiều người lo lắng.

Cư dân mạng lo ngay ngáy cho bà Phương Hằng khi những thông tin bất lợi và 'mất vui' này xuất hiện

Hiện tại, thông tin xoay quanh kết luận cuối cùng của cơ quan công an về vụ ông Yên lừa đảo chữa bệnh vẫn đang khiến dư luận tranh cãi gay gắt và không ngừng lo lắng cho ‘niềm vui tuổi mới’ của bà Phương Hằng. Nhiều người cho rằng, có thể bầu không khí của buổi tiệc ít nhiều sẽ bị ‘chuyện của ông Yên’ làm giảm đi đôi ba phần.