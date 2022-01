Hải Phòng: Kinh hãi clip nam thanh niên bị nhóm côn đồ dùng ‘phóng lợn’, gậy sắt đánh gục tại chỗ

Rạng sáng ngày 3/1, mạng xã hội bàng hoàng trước đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên cầm gậy sắt, phóng lợn và những hung khí sắc nhọn khác ngang nhiên 'thanh lí hội đồng' một nam thanh niên khác ngay trên đường phố.

Nạn nhân được cho là đã gục xuống tại chỗ sau màn ẩu đả kinh hoàng (Ảnh cắt ra từ clip)

Mặc dù chỉ dài chưa đến 1 phút, đoạn clip vẫn cho thấy sự ngông cuồng, táo tợn và vô cùng hùng hồ của nhóm nam thanh niên này.

Đoạn clip ghi lại cảnh hỗn chiến của nhóm thanh niên ở Hải Phòng đang được lan truyền trên mạng xã hội (Nguồn: 91.com.vn)

Theo đó, Sự việc được cho xảy ra vào đêm ngày 2/1 tại khu vực Cầu Rào 2 (Hải Phòng).

Một số nhân chứng tại hiện trường sự việc thuật lại, dù chưa rõ nguyên nhân là gì nhưng một nam thanh niên đã bị một nhóm thanh niên khác dùng gậy sắt, dao tự chế đánh chém tới tấp vào người. Đến khi thấy nạn nhân gục tại chỗ thì nhóm côn đồ mới rời đi. Được biết nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Sự việc đnag khiến dư luận vô cùng phẫn nộ và bàng hoàng. Nhiều người tỏ ra vô cùng lo sợ về xu hướng bạo lực đang ngày càng gia tăng mạnh mẽ