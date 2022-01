Kinh hoàng đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ suýt bị ô tô mất lái tông trúng

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh tai nạn kinh hoàng do một chiếc xe bán tải mất lái gây nên.

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn vidoe ghi lại khung cảnh kinh hoàng của toàn bộ sự việc (Nguồn: Breaking News Clip)

Cụ thể, đoạn video dài chủ khoảng 29 giây đã ghi lại khung cảnh vô cùng kinh hoàng. Theo đó, sau khi cầm chiếc túi từ giá để hàng gắn ở một bên xe máy, người phụ nữ ngồi lên yên và chuẩn bị lái đi. Đột nhiên cô nhảy vội xuống đất và chạy biến mất khỏi khung hình, cùng lúc chiếc ôtô lao tới và lật nghiêng, càn quét cả xe máy và phần hiên nhà sát mặt đường.

Khung cảnh trước khi sự việc kinh hoàng diễn ra

Được biết, sự việc xảy ra vào ngày cuối cùng của năm cũ 2021, ngày 31/12 tại Chanthaburi, Thái Lan. Tai nạn xảy ra do xe bán tải bị nổ lốp và mất lái. Người phụ nữ may mắn thoát nạn, nhưng không rõ tài xế xe tải ra sao.

Chiếc xe tải mất lái bất ngờ lao đến, rất may người phụ nữ đã kịp chạy đi

Và khung cảnh tan hoang còn lại sau cùng khiến nhiều người sợ hãi

Mặc dù không để lại hậu quả quá nghiêm trọng nhưng nhiều người tỏ ra vô cùng sợ hãi trước sự việc. Vụ tai nạn hy hữu cũng khiến nhiều người hoảng sợ bởi trong cuộc sống, mọi mối nguy hiểm đều tiềm ẩn ở những sự việc, tình huống không ngờ đến. Do đó, đôi khi mọi thứ cũng cần phụ thuộc rất nhiều vào may mắn.

Hiện tại, đoạn clip trên vẫn đang được lan truyền và chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không những vậy, rất nhiều cư dân mạng và dư luận đều đưa ra ý kiến cá nhân xung quang sự cố hy hữu này.