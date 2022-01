Nam Em thần thái và xinh đẹp ‘ngút ngàn’ trong đêm sinh nhật tuổi 26: Tái sinh từ những đống tro tàn

Từng có những kí ức không vui về ngày sinh nhật, Nam Em nhiều lần gây chú ý trước thềm ‘ngày quan trọng’ với những chia sẻ vô cùng xót xa, thương cảm. Thế nhưng năm nay, sinh nhật người đẹp sinh năm 1996 dường như đã khác hoàn toàn. Cô đón nhận tuổi mới vui tươi hơn, ý nghĩa hơn và vô cùng hạnh phúc.

Nam Em từng có những sinh nhật 'ám ảnh' trước đó

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Nam Em vừa đăng tải bộ ảnh đầy thần thái và xinh đẹp rạng ngời trong chính đêm sinh nhật 15/1 khiến nhiều người vô cùng trầm trồ. Cùng với đó, cô viết: “Những cảm xúc thăng hoa tại vừng ơi… m nhạc cứu rỗi lấy trái tim đầy mộng mị và tê tái này… Cảm ơn cả nhà yêu rất nhiều. Sinh nhật năm nay như kiểu mình được sinh ra thêm một lần nữa. Tái sinh từ những đống tro tàn.”

Theo đó, trong đêm sinh nhật của mình, người đẹp Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015 đã có màn biểu diễn vô cùng mãn nhãn tại đêm nhạc Vừng Ơi khiến trái tim bao khán giả thổn thức, rung động.

Bên cạnh đó, cô nàng cũng không quên gửi lời cảm ơn đến đàn anh, nhạc sĩ Hamlet Trương vì đã đồng hành và cùng cô có một đêm diễn đáng nhớ ngay trong ngày sinh nhật.

Cô nàng đã có một đêm sinh nhật thật đáng nhớ và vô cùng ấn tượng

Trải qua hàng loạt những ồn ào, thị phi và cả những điều tiếng vô cùng căng thẳng trong suốt những năm trước đó, tuổi mới ở năm 2022, Nam Em mang đến một phong thái tự tin, xinh đẹp và vô cùng thần thái và đặc biệt là niềm vui đã rất lâu mới thấy cũng nụ cười đầy quyến rũ thường trực trên môi. Đó chính là điều khiến fan hâm mộ và khán giả cảm thấy yên lòng, ghi nhận nhất ở cô nàng tại thời điểm hiện tại.

Có lẽ với thần tượng của mình, chỉ cần là một cuộc sống hạnh phúc, tươi vui và đầy ấp tiếng cười thì fan hâm mộ và khán giả đã cảm thấy mãn nguyện và thực sự an lòng. Chưa cần cưỡng cầu những điều gì to to, cao sang hay quá xa vời.

Fan hâm mộ gửi lời nhắn nhủ và chúc mừng sinh nhật tới Nam Em

Ngay dưới những bức ảnh trong đêm sinh nhật của mình, Nam Em còn nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật cũng như nhắn nhủ đầy tình cảm của khán giả và fan hâm mộ gửi tặng.

Hy vọng ở tuổi mới, Nam Em sẽ gặt hái được thật nhiều thành công, luôn vui vẻ, xinh đẹp và thật hạnh phúc như khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm sinh nhật rực rỡ vừa qua.