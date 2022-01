Nằm không cũng trúng đạn, Đoàn Di Băng ‘khóc dở mếu dở’ vì bị cuốn vào ‘cuộc chiến giới thượng lưu’

Được biết đến là nữ đại gia thứ thiệt quận 7, Đoàn Di Băng gây choáng với khối tài sản khổng lồ cùng câu chuyện trả lương trăm triệu cho giúp việc. Chưa dừng lại ở đó, không chỉ ‘khét tiếng’ trong giới thượng lưu, Đoàn Di Băng còn gây được ấn tượng lớn khi liên tục ‘ra tay’ làm việc thiện nguyện, giúp đỡ bà con nghèo khó mà hoàn toàn không tính toan vụ lợi hay pr đánh bóng bản thân.

Xuất thân từ giới nghệ sĩ và từng có thời gian dài làm ca sĩ trước khi chuyển hướng sang làm doanh nhân thành đạt, Đoàn Di Băng có mối quan hệ khá mật thiết với nhiều nghệ sĩ nhưng hiếm khi cô nàng tham gia hay dính tới những câu chuyện ồn ào, lùm xùm trong giới showbiz.

Cứ tưởng ‘hồn nhiên thì đời sẽ bình yên’ mà hóa ra không phải vậy. Đang yên đang lành, nữ đại gia quận 7 bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy thị phi một cách miễn cưỡng và đầy bất ngờ khiến chính cô cũng phải thốt lên đầy bất lực.

Theo đó, trong một vụ ‘lời qua tiếng lại’ giữa cựu người mẫu Trang Trần cùng một nữ đại gia ‘khét tiếng’ nào đó, Đoàn Di Băng đã bất ngờ bị mang ra làm ‘mốc so sánh’ khiến ‘khổ chủ’ chỉ biết than trời than đất. Cụ thể, cựu người mẫu này cho rằng nữ ca sĩ quận 7 sang trọng hơn, xứng tầm đại gia hơn và ẩn ý mời người phụ nữ kia ‘qua nhà học hỏi’.

Ngay lập tức, Đoàn Di băng đã phải lên tiếng ‘phân trần’, theo đó, nữ ca sĩ khẩn thiết cho biết: “Đang yên ổn kêu réo tên tôi vô chi cho đời tui sóng gió dị chòi .Tôi có là gì so với người ta đâu mà so sánh, chênh nhau còn xa lắm trời ơi. Tôi phấn đấu cả đời ko biết lại chưa luôn. Để tôi bình yên được không hic.”

Vậy là có thể thấy, Đoàn Di Bằng hoàn toàn ‘bất lực’ trước phép so sánh ‘từ trên trời rơi xuống’ này và rất rất không muốn dính tới những lùm xùm không đáng có. Không những vậy, cô còn rất khiêm tốn và dành sự tôn trọng khá lớn cho vị nữ đại gia ‘khét tiếng’ kia và thậm chí tự nhận khoảng cách chênh lệch là quá lớn.

Ngay lập tức, những lời chia sẻ khẩn khoản này của nữ ca sĩ nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng và được rất nhiều người ủng hộ. Họ mong rằng cựu người mẫu kia sẽ sớm rút lại phép so sánh để tránh việc làm cả hai bên cùng khó xử. Và cũng bởi trên thực tế, những câu chuyện qua lại ồn ào chỉ xuất phát từ cựu người mẫu và nữ đại gia kia còn Đoàn Di Băng vẫn luôn luôn ‘đứng ngoài cuộc’.