Ông Lê Tùng Vân cùng Tịnh Thất Bồng Lai chính thức bị khởi tố, dư luận hả hê: Đáng đời kẻ dối gian

Suốt nhiều giờ đồng hồ chiều ngày 4/1, mạng xã hội xôn xao trước những hình ảnh được cho là lực lượng chức năng đang tiến hành lập chốt an ninh xung quanh Tịnh Thất Bồng Lai (tên gọi khác là Thiền Am bên bờ vĩ trụ). Cùng với đó là hình ảnh những chiếc xe chở phạm nhận lần lượt đi từ phía trong thiền viện này ra càng khiến dư luận xôn xao, bàn tán.

Những hình ảnh gây xôn xao cõi mạng chiều nay 4/1

Cho đến khoảng gần 18h chiều cùng ngày, nguồn tin thân cận chính thức xác nhận, ngay từ sáng sớm ngày 4/1 lực lượng chức năng tỉnh Long An và chính quyền huyện Đức Hoà đã có mặt làm việc tại "Tịnh thất Bồng Lai" - còn có tên là “Thiền am bên bờ vũ trụ” đóng tại ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà. Hiện trường xung quanh “Tịnh thất Bồng Lai” bị phong toả từ xa. Đến 17h, cơ quan chức năng vẫn chưa rút đi...

Theo đó, báo Vietnamnet cho hay, cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án liên quan đến hoạt động lợi dụng tôn giáo để trục lợi từ thiện xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai”. Vụ việc xảy ra tại nơi này đã gây bức xúc dư luận trong thời gian dài và đến nay cơ quan An ninh điều tra chính thức làm rõ.

Tối cùng ngày, thông tin Tịnh Thất Bồng Lai bị bắt và khởi tố đã được xác nhận

Cũng nguồn tin trên cho hay, cơ quan An ninh điều tra đã triệu tập ông Lê Tùng Vân (SN 1932, ngụ quận 6) và một số người liên quan, để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ông Lê Tùng Vân cùng những người tự xưng là tu sĩ ở Tịnh Thất Bồng Lai đã khiến dư luận vô cùng xôn xao, tranh cãi khi tự nhận mình là những người theo đạo phạt, mở chùa và tu hành cũng như hướng thiện, chăm sóc các cháu nhỏ mồ côi không nơi nương tựa. Tuy nhiên, địa điểm này liên tiếp biến tướng tinh vi, sử dụng sự tiếp tay của truyền thông, mạng xã hội để phô trương, trục lợi.

Ông Lê Tùng Vân tự nhận là Hoà thượng Thích Tâm Đức hay “thầy ông nội”. Tại ngôi nhà có căn thờ Phật như một chánh điện của tu viện Phật giáo. Phần lớn người sinh sống ở đây cắt tóc ngắn, mặc áo tương tự nhà sư, tự xưng là thầy, sư cô, hoà thượng, chú tiểu… Họ tổ chức sinh hoạt như một tu viện Phật giáo; làm nhiều clip đăng tải trên mạng tự nhận là chùa, tịnh thất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hiện tại “Tịnh thất Bồng Lai” có 18 người sinh sống như đại gia đình, trong nhà có 6 đứa trẻ có mẹ ruột theo giấy tờ hợp pháp.

Đây là cơ sở thờ tự trái phép, phi tôn giáo và gây bức xúc dư luận

Cơ quan chức năng Long An xác định, những người sinh sống trong gia đình bà Cúc phần lớn có quan hệ huyết thống, là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân chứ không mồ côi, không nơi nương tựa. Những người này đã lợi dụng hoạt động tôn giáo, lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để trục lợi từ thiện.

Những thành viên trong gia đình bà Cúc tham gia các game show truyền hình, được mạng xã hội quảng bá là cơ sở nuôi trẻ mồ côi, đã tạo ra sự nhầm lẫn trong xã hội. Từ đó nhiều năm qua, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã gửi nhiều khoản từ thiện gồm tiền bạc, vật chất về nơi này.

Chính bởi những hành vi sai trái, không phù hợp với đạo đức và luận thường đạo lý này, Tịnh Thất Bồng Lai và toàn thể tu sĩ ở đây đều khiến dư luận phẫn nộ và nhiều lần mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, dẹp bỏ cơ sở thờ tự trái phép này nhưng vẫn chưa được như ý.

Cư dân mạng vô cùng hả hê trước 'đại kết cục' của Tịnh Thất Bồng Lai

Cho đến hôm nay 4/1/2022, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết đã tống đạt khởi tố vụ án khiến dư luận vô cùng hả hê, hài lòng. Nhiều người cho rằng đây là việc làm sớm muộn cũng cần sớm thực thi để tỏ rõ thái độ thượng tôn pháp luật và không bỏ lọt bất cứ người nào dám coi thường pháp luật và phí báng đạo phật cũng như những tôn giáo, tín ngưỡng khác.

Hiện tại, những thông tin về vụ án này đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía dư luận cũng như toàn thể cộng đồng cư dân mạng.