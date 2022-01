Chiều ngày 23/1, sau thời gian dài điều tra và xác minh về hoạt động từ thiện của giới nghệ sĩ, cơ quan công an đã chính thức đưa ra kết luận cuối cùng. Theo đó, tất cả những nghệ sĩ tham gia kêu gọi quyên góp như Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên,... đều không có dấu hiệu chiếm đoạt tiền từ thiện như nhiều đơn thư tố cáo trước đó. Do đó, cơ quan công an cũng không khởi tố vụ án hình sự và trả lại sự trong sạch cho các nghệ sĩ này.

Trấn Thành cùng các nghệ sĩ chính thức được minh oan

Có thể nói, đây chính là niềm vui lớn nhất dịp cuối năm dành cho giới nghệ sĩ nói chung và Trấn Thành nói riêng. Với suốt 1 năm 2021 toàn những thị phi cùng những ồn ào và tai tiếng, Trấn Thành giờ đây mới có thể mỉm cười và nhẹ nhõm hơn bởi mọi chuyện đều đã được làm rõ mọi sự thật.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam danh hài vừa thông báo tin vui quan trọng đến với khán giả. Theo đó, bộ phim do người bạn thân thiết của anh làm - đạo diễn Nhất Trung ấp ủ thực hiện sẽ chính thức được công chiếu vào ngày mùng 1 Tết âm lịch.

Trấn Thành báo tin vui quan trọng về người đạo diễn thân thiết

Mặc dù không trực tiếp tham dự vào dự án nhưng đối với sự thành công của người đồng nghiệp thân thiết và đáng kính, Trấn Thành vẫn không giấu nổi niềm vui và chúc mừng cũng như thông báo đến toàn thể khán giả để mong góp sức và sự thành công của bộ phim ở ngày công chiếu.

Đáng chú ý, Trấn Thành cũng hé lộ, đạo diễn Nhất Trung cũng chính là người đã giúp kết nối anh cùng bà xã Hari Won để cặp đôi có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn như ngày hôm nay.

Trước đó, chính Trấn Thành cũng từng một lần cho biết, “Cũng nhờ Nhất Trung mời Xìn và bà Heo đóng "Bệnh Viện Ma" mà 2 đứa mới gặp được nhau nên cả 2 vợ chồng em đều rất quý Trung. Nói gì nói chứ cũng ông Mai đó trời!”.

Trấn Thành và Hari Won 'nên duyên' từ bộ phim do Nhất Trung làm đạo diễn

Nhờ những chia sẻ này của Trấn Thành, nhiều người mới vỡ lẽ, hóa ra, danh tính người mai mối cho cặp đôi đình đám không ai khác lại là đạo diễn nổi tiếng Đoàn Nhất Trung. Từng bị nhiều người đồn thổi, thêu dệt câu chuyện ‘duyên cơ’ lệch lạc từ ngày mới công khai tình yêu, Hari và Trấn Thành thời điểm đó đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực và thị phi.

Hiện tại, Trấn Thành và Hari Won đã vượt qua tất cả và vẫn luôn hạnh phúc, ấm áp bên nhau. Đặc biệt, sau khi được trả lại danh tiếng và sự minh bạch từ vụ ồn ào từ thiện, cặp đôi nhất định sẽ gặt hái được nhiều thành công và hạnh phúc hơn nữa.