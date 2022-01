Sau 10 ngày được các bác sĩ viện Xanh Pôn tích cực cứu chữa tích cực, sức khỏe bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất bị người tình của mẹ ruột đóng 9 cái đinh vào đầu hiện tại đã có những chuyển biến tích cực. Theo đó, ông nội cháu bé tiết lộ, “Tôi vừa ở viện về đến nhà, sáng nay phấn khởi quá, cháu nó đã cựa quậy được ngón chân rồi, tôi cảm nhận thấy sức khỏe của cháu có phần tốt hơn. Giờ chỉ mong cháu nó vượt qua được kiếp nạn này và có thể làm người..."

Ông nội bé A cho biết sức khỏe của cháu hiện đã tiến triển tốt

Theo đó, cháu nội ông đã có tiến triển tốt về sức khỏe, các ngón chân đã có thể cựa quậy.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Chức thì việc mổ lấy đinh có thể sẽ phải chờ thêm nhiều ngày nữa vì sức khỏe của A. vẫn đang yếu, còn hôn mê. Vậy nên có thể thấy, dù sức khỏe đã tiến triển tốt nhưng việc phẫu thuật vẫn còn khá ‘xa xôi’.

Trước đó, vào ngày 17/1/2022, bé N.A. vào Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật. Tại đây, các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất sau khi tiếp nhận bệnh nhân đã tiến hành đặt ống, chụp phim làm chẩn đoán thấy trên phim X-quang có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi.

Bé A được chuyển lên viện Xanh Pôn sau khi cấp cứu tại BVĐK Thạch Thất

Chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi hôn mê do nghi viêm màng não. Sau nhập viện khoảng 1h, Bệnh viện Thạch Thất đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên là Bệnh viện Xanh Pôn đồng thời báo Công an huyện Thạch Thất do thấy dấu hiệu bất thường.

Tại Bệnh viện Xanh Pôn, qua chụp cắt lớp phát hiện trong sọ não của bé A. có 9 chiếc đinh bị đóng vào đầu. Nhận được tin báo, Công an huyện Thạch Thất cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo đó, công an xác định Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại Thạch Thất) chính là kẻ đã đóng đinh vào đầu bé A. Không chỉ thế, hắn còn từng pha thuốc độc vào chai nước để "lừa" bé A. uống, ép con gái của người tình uống đinh vít và đánh gãy tay bé gái này.

Nguyễn Trung Huyên chính thức bị khởi tố hình sự về hành vi giết người

Sau quá trình điều tra, đối tượng Nguyễn Trung Huyên đã bị bắt khẩn cấp vì hành vi giết người và phục vụ quá trình điều tra. Vụ việc cũng khiến dư luận vô cùng xôn xao và phẫn nộ.