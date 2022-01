Thủy Tiên hội ngộ dàn sao lớn hậu được minh oan, đi diễn còn được người ngày ‘đích thân tháp tùng'

Mặc dù mất một thời gian dài im ắng do thị phi và ồn ào từ câu chuyện từ thiện, sự trở lại của Thủy Tiễn như đã được dự đoán từ trước đó bởi hàng loạt những hình ảnh ghi lại quá trình tập luyện đã bị ‘rò rỉ’ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trước thời điểm kết quả vụ điều tra từ thiện, nhiều người cho rằng sẽ rất khó để Thủy Tiên quay trở lại sân khấu bởi có quá nhiều thị phi và ồn ào nhưng tất cả đã lầm.

Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng và Trấn Thành chính thức được BCA minh oan vụ từ thiện

Mới đây, sau thông báo về sự trở lại trên trang FC Thủy Tiên, giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc đã chính thức tái xuất sân khấu khi biểu diễn tại giải Corona Theatre Phú Quốc Golf Tournament Spring 2022. Cô nàng gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ cùng thần thái trẻ trung. Thủy Tiên diện váy ngắn màu xanh cùng đường cắt xẻ gợi cảm. Nữ ca sĩ khoe vóc dáng cân đối nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao. Đặc biệt, xuất hiện cùng cô còn có ông xã Công Vinh.

Được biết, Công Vinh cũng chính là ‘người đàn ông đặc biệt’ tháp tùng nữ ca sĩ đi diễn trong lần trở lại này. Trước đó, Công Vinh cùng luôn là người đồng hành cùng vợ trong mọi hoàn cảnh dù có là thị phi, sóng gió hay là ánh hào quang của sân khấu và danh vọng.

Thủy Tiên trở lại đầy nóng bóng trong đêm diễn tại Phú Quốc

Bên cạnh việc hộ tống vợ đi diễn, Công Vinh cũng góp mặt tại giải đấu golf lần này và cùng tranh tài với hơn 60 gôn thủ toàn quốc. Cũng trong giải đấu lần này, hàng loạt gương mặt nổi bật của showbiz cũng tham gia thi đấu như: Á hậu Huyền My, cựu người mẫu Thúy Hằng - Thúy Hạnh, người đẹp áo dài Lê Thanh Tú, Hoa hậu Du lịch Đông Nam Á - Phan Hoàng Thu, MC Thùy Trang…

Vậy là sau một thời gian dài ‘im hơi lặng tiếng’ do chuyện từ thiện, Thủy Tiên đang dần rục rịch trở lại với những dự án cá nhân. Đặc biệt, lần trở lại sân khấu này, nữ ca sĩ còn có cơ hội gặp gỡ với những tên tuổi nổi tiếng của làng giải trí. Đây cũng là cơ hội vô cùng quý báu để Thủy Tiên dần lấy lại chỗ đứng của mình trong showbiz.

Không những tham dự giải đấu Golf danh giá, Công Vinh còn đích thân 'tháp tùng' Thủy Tiên đi diễn

Trước đó, Sau thời gian điều tra, cơ quan công an đã chính thức đưa ra kết luận về vụ việc hôm 21.1. Cụ thể, cơ quan công an xác định ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Đại Nghĩa, Trấn Thành, bà Nguyễn Thị Hương (mẹ Hồ Ngọc Hà) không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ cứu trợ miền Trung năm 2020.