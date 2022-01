TPHCM: Nghi lọt cửa thông gió, bé gái 13 tuổi rơi từ tầng 28 chung cư xuống đất tử vong thương tâm

Thông tin đăng tải trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khoảng 21 giờ ngày 2-1, người dân đang đi lại dưới khuôn viên sân của chung cư Palm Heights (phường An Phú, TP.Thủ Đức) tbất ngờ nghe tiếng hét lớn trên cao và sau đó là một bé gái rơi xuống đất.

Ngay sau khi nghe tiếng hét thất thanh và dường như im bặt sau cú va chạm với nền đất, người dân đã nhanh chóng chạy lại kiểm tra, xác minh thì phát hiện một bé gái đã tử vong vô cùng thương tâm.

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Những người có mặt tại hiện trường sau đó đã nhanh chóng thông tin đến lực lượng chức năng. Công an phường An Phú và Công an TP.Thủ Đức đã vội vã đến khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là em Đ.T.M.V (SN 2009, ngụ tầng 28 của chung cư). Được biết, em V. sống với mẹ ở căn hộ nói trên, thời điểm xảy ra vụ việc người mẹ đang đi tập thể dục.

Thời điểm xảy ra tai nạn, mẹ nạn nhân đang đi tập thể dục

Theo nhận định ban đầu, có khả năng em V nằm trên giường sau đó bị lọt qua cửa thông gió ngay bên cạnh giường ngủ rồi rơi xuống đất và dẫn đến sự việc vô cùng thương tâm trên.

Cho đến 1 giờ sáng nay ngày 3-1, công tác khám nghiệm mới hoàn tất, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.