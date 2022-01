Từ vụ ông Lê Tùng Vân bị khởi tố tội loạn luân, quan hệ cận huyết có hậu quả nguy hiểm thế nào?

Suốt nhiều ngày nay, mạng xã hội liên tục dậy sóng trước những sự thật lần lượt bị phanh phui ở Tịnh Thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân đứng đầu. Theo đó, ngoài việc lợi dụng tôn giáo để trục lợi, người đàn ông 90 tuổi này còn khiến dư luận chấn động vì loạn luân với chính con gái ruột và cả em gái của mình và tạo ra thế hệ thứ 2 chính là kết quả của quan hệ cận huyết.

Kết quả điều tra chấn động ở Tịnh Thất Bồng Lai có liên quan đến tội loạn luân

Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy đa số các trẻ em sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai đều có quan hệ huyết thống (cha-con) với Lê Tùng Vân. Ngay sau khi những thông tin này được công bố, nhiều người đã không khỏi bàng hoàng, kinh hãi. Đáng chú ý, đây còn là thế hệ trẻ em được sinh ra từ mối quan hệ cận huyết nên hàng loạt câu hỏi liên quan đến sức khỏe, trí tuệ của các nhỏ đều được dư luận hết sức quan tâm.

Theo một vị bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM, các loài động vật có vú, các loài động vật khác và thậm chí là một số loài thực vật đã tiến hóa để tránh giao phối cận huyết dưới bất kỳ hình thức nào.

Vị bác sĩ này phân tích, một số loài khác, chẳng hạn như anh đào đỏ, thậm chí đã tiến hóa sinh hóa phức tạp để đảm bảo rằng hoa của chúng không thể được thụ tinh bởi chính chúng hoặc bởi các cá thể tương tự về mặt di truyền khác.

Hầu hết các động vật sống theo bầy (như sư tử, linh trưởng và chó) loại bỏ con đực non khỏi đàn để tránh giao phối cận huyết với con cái. Ngay cả ruồi giấm cũng có cơ chế cảm nhận để tránh khả năng giao phối cận huyết trong đàn của chúng, do đó, ngay cả trong các quần thể khép kín, chúng vẫn giữ được sự đa dạng di truyền hơn so với giao phối ngẫu nhiên.

Hôn nhân cận huyết còn được coi là vi phạm pháp luật

Không những vậy, đã từ lâu có một điều mà có lẽ ai ai trong xã hội hiện đại ngày nay đều biết: Hôn nhân giữa anh chị em, giữa cha mẹ và con cái bị cấm trong mọi nền văn hóa nhân loại – và rất ít trường hợp ngoại lệ. Cái nhìn thoáng qua về ý tưởng quan hệ tình dục với anh chị em ruột, với cha mẹ hoặc với con cái là một điều đáng sợ – gần như không thể tưởng tượng được – đối với hầu hết mọi người. Theo báo cáo từ Psychology Today, nhà tâm lý học Jonathan Haidt nhận thấy rằng hầu hết mọi người đều chùn bước trước viễn cảnh quan hệ tình dục giữa anh chị em, ngay cả trong những tình huống tưởng tượng không thể mang thai.

Hôn nhân cận huyết thường mang đến những nguy cơ tiềm ẩn và hệ lụy vô cùng kinh hoàng như:

1. Con cái do hôn nhân cận huyết sinh ra dễ bị dị tật bẩm sinh nghiêm trọng

Thiếu sự biến đổi trong DNA có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe của trẻ, bao gồm tăng cơ hội mắc các bệnh di truyền hiếm gặp – bệnh bạch tạng, xơ nang, bệnh máu khó đông, v.v.

Các tác động khác của hôn nhân cận huyết bao gồm gia tăng vô sinh (ở cha mẹ và con cái), dị tật bẩm sinh như bất đối xứng trên khuôn mặt, sứt môi hoặc thấp còi khi trưởng thành, gây ra các vấn đề về tim, một số loại ung thư, nhẹ cân, tốc độ tăng trưởng chậm và tử vong ở trẻ sơ sinh. Một nghiên cứu cho thấy 40% trẻ em cận huyết giữa các cá thể cấp một (gia đình hạt nhân) được sinh ra với các rối loạn lặn NST thường, dị tật thể chất bẩm sinh hoặc suy giảm trí tuệ trầm trọng.

2. Những đứa trẻ sinh ra do hôn nhân cận huyết sẽ di truyền bệnh giống nhau

Đối với quan hệ cận huyết, nguy cơ cả hai người đều mang gen khiếm khuyết là rất cao. Mỗi gia đình có khả năng có gen bệnh riêng (chẳng hạn như bệnh tiểu đường), và giao phối cận huyết là cơ hội để hai người mang gen khiếm khuyết truyền hai bản sao của gen khiếm khuyết cho con cái của họ. Cuối cùng, con cái của họ có thể phát triển bệnh.

3. Thiếu sự biến đổi DNA, hệ thống cơ thể suy yếu

Khi bạn tham gia vào mối quan hệ cận huyết và có con từ mối quan hệ đó, con cái của bạn sẽ có một chuỗi DNA bất biến. Điều này có nghĩa là trẻ em được sinh ra từ mối quan hệ loạn luân có một số lượng nhỏ các loại alen MHC (Phức hợp tương thích mô chính). Việc số lượng alen MHC bị giới hạn sẽ khiến cơ thể khó phát hiện ra nhiều loại vật chất lạ khác nhau, do đó cá thể sẽ nhanh chóng ốm hơn vì hệ thống miễn dịch của cơ thể không thể hoạt động tối ưu để chống lại các loại bệnh tật. Trẻ sẽ dễ nhiễm bệnh và lâu hồi phục hơn trẻ khác.

Những nguy cơ tiểm ẩn từ hôn nhân cận huyết

Thời điểm hiện tại, những đứa trẻ được tìm thấy là sản phẩm của hôn nhân cận huyết của ông Lê Tùng Vân mặc dù đều khỏe mạnh, thông minh nhưng dường như vẫn không thể xua tan nỗi lo và sự thắc mắc của dư luận về những lo ngại liên quan đến hôn nhân cận huyết.

Được biết, theo thông tin của Vietnamnet, “kết quả điều tra về loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai khi công bố sẽ là… cú sốc lớn với cộng đồng. Vì đây là vấn đề liên quan đến những đứa trẻ nên cơ quan điều tra đang tiến hành rất thận trọng”. Chính vì vậy, dư luận có thể bình tình và đặt niềm tin vào sự minh bạch của cơ quan công an.