Ảnh Sao Việt 31/12: Tùng Dương 'tổng kết năm', Ninh Dương Lan Ngọc 'tạm biệt' 2021

Giọng ca đầy nội lực của showbiz Việt, Tùng Dương đăng ảnh 'tổng kết năm cũ' khiến khán gải bồi hồi

Nam ca sĩ chia sẻ: "Happy new Year 2022 !!!

Một năm cũ qua đi cùng những vui buồn luôn song hành và hiện hữu , thành công hay thất bại - đều mang lại những giá trị cho cuộc đời .

Bạn hữu ơi hãy quên hết ưu phiền bước vào tương lai với nhiều Hy Vọng rực rỡ, bình an , thành tựu , trí tuệ , sáng tạo …

Wishing you a year full of blessing and filled with a new adventure.

Cùng Chờ đợi MV HY VỌNG của bố Voi vào những ngày của năm mới dương lịch nhé."

Vừa đăng ảnh tình tứ bên nhau trong chuyến du lịch Phú Quốc cùng gia đình, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn không quên 'phát cẩu lương' khiến fan hâm mộ 'đỏ mắt' ghen tị.

Nếu đối với các nghệ sĩ khác, 2021 là một năm thị phi và bất ổn thì với Ninh Dương lan Ngọc, 2021 vẫn là một năm thành công và gặt hái được nhiều thành quả. Những chia sẻ của cô nàng nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn từ phía cư dân mạng và fan hâm mộ.

Dù đã rời cõi tạm, sinh nhật cố nghệ sĩ Hoàng Dũng năm nay, nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí Việt vẫn rất nhớ thương và đau đáu về cố nghệ sĩ tài hoa, ấn tượng bậc nhất màn ảnh Việt. Trong số những người đặc biệt nhớ đến cố nghệ sĩ Hoàng Dũng, phải kể đến Việt Anh - 'con trai màn ảnh' của 'người phán xử' Hoàng Dũng.

Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu (giữa) tình tứ chụp ảnh. Nữ ca sĩ cũng mời một số bạn bè thân đến chơi tại biệt thự dát vàng cùa mình.