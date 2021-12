Bắc Ninh: Phóng nhanh không làm chủ tốc độ, nam thanh niên tông vào xe tải tử vong tại chỗ

Chiều ngày 27/12, mạng xã hội xôn xao, bàng hoàng trước đoạn video trích từ camera nhà dân ghi lại cảnh tai nạn kinh hoàng giữa một nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy exciter và chiếc xe tải tải trọng lớn.

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn video trích xuất từ camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc (Nguồn: 91.com.vn)

Thông tin trên đoạn camera an ninh cho thấy, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 27/12, tại F88 Làng Giang - Quế Võ - Bắc Ninh. Những hình ảnh đầy ảm ảnh tại hiện trường cho thấy, một nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy exciter BKS 23B1 668XX phóng nhanh không làm chủ tốc độ đã tông vào xe tải BKS 88C 06874.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn (hình ảnh cắt ra từ clip)

Cú tông mạnh và trực diện đã khiến tài xế xe tải như 'chết đứng' vì không kịp xoay xở tình huống. Hậu quả là thanh niên điều khiển xe máy đã tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn khiến những người dân xung quanh không khỏi bàng hoàng, sợ hãi.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường để làm rõ nguyên nhân sự việc

Được biết, ngay sau khi nhận được phản ánh về thông tin vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân./.