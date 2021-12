CDM tranh cãi khoảnh khắc xe máy đi nhanh khuất tầm nhìn đâm đúng ô tô đang quay đầu

Việc khuất tầm nhìn di động trong tham gia giao thông thường là nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn, va chạm giữa các phương tiện với nhau mà không phải ai cũng lường trước hết được.

Mới đây, mạng xã hội đã tranh cãi kịch liệt và một trường hợp như vậy. Theo đó, người phụ nữ đi xe máy di chuyển nhanh đã bị che khuất tầm nhìn và xảy ra va chạm với chiếc xe ô tô đang quay đầu.

Đoạn video ghi lại toàn cảnh sự việc (Nguồn: 91.com.vn)

Cụ thể, vụ việc được 1 camera hành trình trên xe ô tô đi phía sau ghi lại khoảnh khắc 1 người đàn ông đi xe máy đâm phải 1 chiếc xe o tô đang quay đầu, cú đâm mạnh khiến người đi xe máy ngã xuống đường rất may chỉ bị thương nhẹ.

Theo ghi nhận, sụ việc nêu trên xảy ra trên đường An Dương Vương thuộc địa phận Hà Nội.

Khoảnh khắc người phụ nữ đi xe máy sắp va chạm với chiếc xe ô tô đang quay đầu

Cú va chạm khiến người phụ nữ ngã ra đường và khá đau đớn

Nhiều người cho rằng lỗi đã phần là do người phụ nữ di chuyển quá nhanh. Đặc biệt khi đến phần giao nhau, quay đầu của các phần đường, người này đã không làm chủ được tốc độ cũng như thiếu chú ý quan sát lại chủ quan nên đã dẫn đến trường hợp đáng tiếc.

Bên cạnh đó, cũng nhiều người cho rằng đó chỉ là không may. Do bị chiếc xe ở làn ngay cạnh che mất tầm nhìn nên nguời phụ nữ đã không quan sát được góc rộng. Thêm vào đó, phụ nữ thường xử lý kém những tình huống khẩn cấp nên việc xảy ra tai nạn, va chạm bất ngờ cũng nên được thông cảm.

Hiện tại, đoạn clip vẫn đang nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, đặc biệt là những người thường xuyên tham gia giao thông trên những đoạn đường có vị trí giao nhau như đoạn video nêu trên./.