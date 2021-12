Clip: Say rượu, nữ tài xế tông văng hai cảnh sát đi xe máy

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một nữ tài xế điều khiển chiếc xe Honda City đang chạy với tốc độ cao trên đường. Ngay sau đó, chiếc ô tô đã tông trúng vào xe máy chở hai cảnh sát đang dừng sau xe taxi. Cú tông mạnh khiến cả hai nạn nhân văng lên không rồi rơi xuống đất.

Đoạn clip ghi lại cảnh tai nạn kinh hoàng (nguồn: 91.com.vn)

Tại hiện trường, chiếc ô tô bị toác đầu, nắp capo gãy gập. Chiếc xe máy dính vào đầu ô tô. Trong khi đó, hai cảnh sát bị thương nằm trên đường.

Sau khi kiểm tra, nữ tài xế có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá mức cho phép. Được biết, người phụ nữ này sẽ phải đối mặt với 2 tội danh là lái xe trong tình trạng say rượu và lái xe bất cẩn làm người khác bị thương.

Hiện 2 cảnh sát được được điều trị trong bệnh viện. Nữ tài xế có thể bị truy tố thêm tội danh tuy theo tình trạng thương tích của hai viên cảnh sát.

Được biết, sự việc xảy ra vào 0h này 4/12, tại Thành phố Nonthaburi, Thái Lan./.