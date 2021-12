Cư dân mạng nói gì về ‘yêu sách’ của Fanpage Miss Grand International dành cho fan của Thùy Tiên?

Mới đây trên fanpage chính thức của Miss Grand International đã cập nhật ảnh của Thùy Tiên cùng với dòng trạng thái kêu gọi like fanpage của mình: "Gửi đến toàn thể các bạn fan tại Việt Nam. Chúng tôi hiểu rằng việc Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên trở thành Miss Grand International 2021 là một niềm tự hào lớn lao đối với các bạn.

Dòng chia sẻ gây chú ý của phía Fanpage Miss Grand International

"Tôi có một nhiệm vụ cho tất cả các bạn trước khi Thuỳ Tiên trở về Việt Nam, hãy cho chúng tôi thấy sức mạnh của Việt Nam trong việc giúp Fanpage của chúng tôi đạt mốc 6 triệu followers. ĐẠT CỘT MỐC 6 TRIỆU FOLLOWERS, CHÚNG TÔI SẼ THÔNG BÁO NGÀY THUỲ TIÊN TRỞ VỀ THĂM VIỆT NAM. Chúng tôi rất trân trọng những đóng góp của các bạn. Tôi tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ thêm một lần nữa lập nên lịch sử trước thế giới. Hẹn gặp lại các bạn tại Việt Nam trong một ngày gần nhất".

Cư dân mạng phản ứng gay gắt về chia sẻ của phía Miss Grand International

Dòng trạng thái của phía Miss Grand International nhanh chóng nhận được rất nhiều sự chú ý do được viết bằng tiếng Việt và khiến nhiều cư dân mạng cho rằng đây chính là hành động lợi dụng các fan của Thùy Tiên để "câu lượt like", tương tác cho fanpage.

Bên cạnh đó, nhiều người lại tỏ ra khá ủng hộ đề xuất này của phía Miss Grand International và cho rằng đó cũng là một hình thức truyền thông thường thấy. Lý do được nhiều người đưa ra là do đa số khán giả Việt Nam mới chỉ tiếp cận đến Hoa Hậu Hòa Bình Thế Giới qua trang youtube chính thức và chưa biết đến trang fanpage chính thức. Do đó, việc tăng tương tác để tiếp cận đến khán giả Việt Nam và những người yêu mến Thùy Tiên là một điều dễ thông cảm.

Thùy Tiên hiện đang khá bận rộn trên cương vị Hoa Hậu Hòa Bình Thế Giới 2021 sau giây phút đăng quang lịch sự

Hiện tại, sau khi đăng quang, Thùy Tiên sẽ có một năm bận rộn trên cương vị Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021. Chiến thắng của cô hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực, sự quyết tâm, tự tin, tỏa sáng cô đã mang tới cuộc thi này.

Đặc biệt, đối diện với ‘yêu sách’ này của phía Miss Grand International, Thùy Tiên cũng rất thoải mái, vui vẻ đón nhận và lan tỏa điều này đến những người yêu mến cô và hy vọng mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng, không quá căng thẳng như nhiều người đồn thổi trong suốt nhiều giờ đồng hồ qua.

Hiện tại, sự việc này vẫn đang thu về lượng ý kiến trái chiều ‘siêu khủng’ từ phía cư dân mạng và khán giả yêu mến các chương trình hoa hậu tại Việt Nam./.