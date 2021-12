Đỗ Mạnh Cường đón sinh nhật muộn bên tri kỉ và bạn bè ở Mỹ

Hàng năm, cứ mỗi dịp sinh nhật, NTK Đỗ Mạnh Cường lại tổ chức những bữa tiệc hoành tráng và vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên năm nay, do đang có chuyến công tác xa nhà bên Mỹ cùng những người khác, phải tạm xa nhiều bạn bè và các con ở Việt Nam nên nhà thiết kế họ Đỗ chỉ tổ chức bữa tiệc sinh nhật nhỏ, ấm cúng bên doanh nhân Phạm Huy Cận và những người cùng đi công tác.

Trên trang cá nhân cách đây ít giờ, ông bố đông con nhất Showbiz Việt vừa chia sẻ những hình ảnh đầy ấm áp về buổi tiệc sinh nhật ‘thu gọn’ của mình bên những người bạn bè và tri kỉ thân thiết.

Được biết, đây là bữa tiệc sinh nhật được tổ chức cùng với diễn viên Trương Minh Cường ở nhà người quen bên Mỹ vào ngày 26/12 vừa rồi. Sự kiện còn có sự góp mặt của diễn viên Diễm My, hoa hậu Dương Mỹ Linh, hai nhà thiết kế Tom K Nguyễn và Tommy T Phạm, doanh nhân Lưu Nga.

Ở tuổi mới, Đỗ Mạnh Cường cầu mong sức khỏe và bình an. Sau hơn hai năm gặp lại những người bạn thân thiết, nhà thiết kế rất hạnh phúc. Anh nói: "Khi trẻ, chúng ta mong đến những nơi thật sang trọng, vui vẻ để cảm nhận hết những điều thú vị xung quanh. Nhưng khi lớn hơn, tiệc to, tiệc nhỏ, có quà hay không đều không quan trọng. Niềm vui, hạnh phúc của tôi là được ngồi trò chuyện cùng mọi người, biết tất cả đều bình an, vui vẻ là đủ".

Doanh nhân Huy Cận - tri kỷ của Đỗ Mạnh Cường - xúc động khi nghĩ về mối quan hệ của hai người hơn 14 năm qua. Anh cho rằng trong môi trường kinh doanh, kinh tế có thể làm thay đổi mọi thứ, nhưng cả hai vượt qua nhiều chuyện để đồng hành đến giờ phút này, tôn trọng và quý mến nhau. Anh nói: "Khi lâm vào cảnh khó khăn, chúng tôi cùng thử sức chịu đựng nhau. Khi thành công, vinh quang, cả hai lại đối mặt với thử thách của lòng tin tưởng tuyệt đối. Tôi nghĩ đời người hữu hạn, sự tốt đẹp là vô hạn nếu biết sống cho nhau và nghĩ cho nhau. Tôi và Cường đã dành những điều tốt đẹp cho người còn lại".

Được biết, thời điểm hiện tại, Đỗ Mạnh Cường và doanh nhân Phạm Huy Cận hiện đang có chuyến công tác tại Mỹ cùng bạn bè và đồng nghiệp để lên kế hoạch làm show ở New York Fashion Week vào tháng 9 năm sau. Bởi vậy, anh đang phải tạm rời xa và rất nhớ các con. Anh mong mỗi ngày hoàn thành tốt công việc để về nhà sớm, đón Tết cổ truyền cùng gia đình.