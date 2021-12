Hàn xì thùng đựng dầu không may bị phát nổ, một người bắt lửa bốc cháy như đuốc sống

Tai nạn lao động luôn là điều ám ảnh nhưng người công nhân và lao động tự do bởi đó là những đối tượng ít khi dùng đồ bảo hộ lao động nên thường có những hậu quả khá nghiêm trọng và nặng nề.

Mới đây, mạng xã hội vừa lan truyền đoạn clip vài chục giây ghi lại cảnh những người thợ hàn xì đang làm việc bỗng nhiên gặp tai nạn lao động kinh hoàng khiến nhiêu người vô cùng lo sợ và hoang mang.

Đoạn video ghi lại khung cảnh tai nạn lao động đầy ám ảnh (Nguồn: 91.com.vn)

Theo đó, thông tin ban đầu ghi nhận, vụ việc xảy ra vào 15h43p ngày 19/12. Hai người đàn ông đang cùng nhau hàn một khung sắt vào một cái thùng phi. Được biết, thùng phi này trước đó có sử dụng để đựng dầu nhưng có lẽ chưa được vệ sinh sạch sẽ. Bởi vậy đã dẫn đến việc phát nổ do không may tia lửa của mối hàn rơi vào.

Khoảnh khắc '1 giây trước thảm họa'

Chiếc thùng phi bắt tàn lửa và phát nổ, bén lửa sang người đàn ông

Người này đã nhanh trí nhảy xuống ao và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó

Hậu quả khiến người hàn bị cháy như 1 cây đuốc sống. Tuy nhiên rất may người này đã kịp nhảy xuống ao để dập tắt lửa. Nạn nhân vẫn bị bỏng nặng và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Vụ việc tuy không gay nên hậu quả quá nghiêm trọng nhưng vẫn là lời cảnh tỉnh dành cho những người công nhân, lao động tự do. Rất mong mọi người cẩn thận trong lao động bởi nguy hiểm luôn rình rập và ẩn chứa ở bất cứ nơi nào. Mọi chuyện đều khó có thể lường trước, bởi vậy nên phải đặt sự an toàn lên hàng đầu để không xảy ra sự việc đáng tiếc./.