Kinh hoàng khoảnh khắc nam công nhân bị cuốn vào máy xoay nhiều vòng, đồng nghiệp kịp thời ứng cứu

Sáng ngày 2/12, mạng xã hội bất ngờ chia sẻ một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tai nạn kinh khoảng khiến nhiều người xem ghê sợ. Theo đó, một đoạn video dài hớn 1 phút đã ghi lại cảnh một nam công nhân không may gặp tai nạn lao động và may mắn được đồng nghiệp kịp thời ứng cứu.

Đoạn video ghi lại khung cảnh tai nạn kinh hoàng (Nguồn: 91.com.vn)

Cụ thể. hình ảnh trích xuất camera cho thấy, một nam công nhân đang làm việc bất ngờ bị máy cuốn cánh tay sau đó kéo luôn cả người vào máy.

Hậu quả khiến nam công nhân bị chiếc máy xoay nhiều vòng rồi dừng lại, ngay sau khi vụ việc xảy ra các công nhân khác đã phát hiện sự việc tiếp cận hiện trường tắt máy sau đó tìm cách đưa nạn nhân ra khỏi máy và nhanh chóng đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu.

Nam công nhân đang đứng máy

Trong lúc kiểm tra máy thì bất ngờ bị cuốn vào và xoay nhiều vòng

Các đồng nghiệp đã kịp thời ứng cứu và đưa nạn nhân đi viện cấp cứu

Theo như thời gian ghi trên băng phát lại của camera an ninh, đoạn video được cho là ghi lại cảnh tai nạn kinh hoàng vào khoảng năm 2019 và ở một xưởng sản xuất ở Quốc gia không phải Việt Nam.

Tuy nhiên, dù xảy ra ở đâu và thời gian nào thì đoạn video này cũng như một lời nhắc nhở những người công nhân làm việc ở những môi trường tương tự cần lưu ý đảm bảo an toàn lao động để tránh xảy ra những trường hợp tai nạn đáng tiếc như vậy.

Hiện, đoạn clip vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng và nhiều người./.