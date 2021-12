Mẹ ruột Angela Phương Trinh uống 150 viên địa long mỗi ngày để tự chữa COVID-19 tại nhà

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Angela Phương Trinh vừa tiết lộ câu chuyện tự chữa COVID-19 tại nhà của chính mẹ ruột mình. Đặc biệt, vị thuốc được mẹ cô dùng nhiều nhất là viên uống địa long, thập toàn nấu từ địa long khô, ăn cháo địa long núi và địa long xào sả,... Sau hơn 1 tuần, bà đã hoàn toàn âm tính với COVID-19 khiến nhiều người thực sự ngỡ ngàng.

Mẹ ruột Angela Phương Trinh âm tính COVID-19 sau hơn 1 tuần tự chữa tại nhà bằng Địa long

Cụ thể, Angela Phương Trinh chia sẻ: ‘Trưa ngày (25/11/2021) Mẹ của Trinh test nhanh bị dương tính với Covid, nhưng Mẹ sợ Trinh lo lắng, phân tâm, không lo công việc được vì ngày quay chụp quảng cáo gần đến, nên Mẹ đã giấu cả nhà.

May sao, chiều hôm đó Trinh sang nhà thăm Mẹ, Mẹ đuổi Trinh đi về liền, lúc đó Trinh mới biết Mẹ đã nhiễm Covid. Cả ngày hôm đó Mẹ Trinh tự uống 1 ngày gần 150 viên địa long chia làm 3 lần uống trong ngày và Mẹ nấu trà thập toàn gồm: địa long khô, cỏ mực, đỗ đen, táo đỏ, sắc 3 bát còn 1 bát và Mẹ đã uống được 3 bát trong ngày.

Cận cảnh tô cháo địa long của mẹ ruột Angela Phương Trinh

Ngày 26 hôm sau Mẹ rất mệt mỏi, khan tiếng, ho nhiều, đau họng, thấy rất lạnh và mồ hôi lạnh luôn toát ra, khó ngủ. Mẹ đã dùng tiếp 150 viên hoàn địa long mỗi ngày và 3 chai trà thập toàn, ăn cháo địa long núi, địa long xào sả. Kết hợp với đắp gừng thay phiên dầu cù là lên lưng, dùng máy sấy, sấy dọc sống lưng lên xuống vài phút. Sau đó giã nát gừng, lấy vải mỏng bịt gừng lại, thoa lên xuống cả lưng như cạo gió.

Sáng sớm ngày 27 Trinh gọi hỏi thăm Mẹ lúc 7:30. Mẹ nói Mẹ ngủ rất ngon luôn, đang ngủ mê say thì giật mình dậy vì con gái điện thoại. Mẹ báo tình hình là Mẹ hết lạnh, hết toát mồ hôi, hết mệt mỏi, hết khan tiếng, nuốt nước miếng hết đau và còn ho rất ít. Bên cạnh đó Mẹ Trinh tập thêm âm dương khí công mỗi ngày để tăng thêm sức khoẻ.

Món trà nấu từ địa long

Và món địa long xào sả ớt

Ngày 29 thì Mẹ Trinh bị mất vị giác.

Sáng ngày 03/12 Mẹ Trinh test nhanh và đã âm tính với Covid, Mẹ khoẻ mạnh hồng hào. Bây giờ Mẹ vừa có kháng thể tự nhiên, vừa có kinh nghiệm vượt covid còn gì bằng. Nhưng Mẹ Trinh vẫn ráng duy trì sử dụng thuốc thiên nhiên như địa long viên, trà thập toàn, thang thuốc của thần tiên…vì nó tác động lâu dài đến sức khỏe.

Đáng ra Trinh đăng bài này từ hôm ngày 3 lúc Mẹ Trinh âm tính rồi, nhưng do FB Trinh cứ đăng về địa long là bị report lia lịa nên Trinh bị khoá FB cũng 4-5 lần rồi, lần này là 7 ngày luôn.

Nói thêm về câu chuyện chữa bệnh cho mẹ bằng Địa Long, Phương Trinh còn chia sẻ thêm: “Nếu không được may mắn biết địa long thì khi nghe Mẹ dương tính với Covid, Trinh sẽ khóc rất nhiều vì lo lắng, hoang mang và vô cùng lo sợ cho Mẹ. Nhưng do trước đó bao nhiêu người thân, bạn bè, hàng xóm của Trinh và Mẹ Trinh đã âm tính nhờ địa long nên khi tới Mẹ Trinh bị nhiễm Covid, Trinh mới bình thản an tâm vì Trinh biết chỉ cần uống địa long đủ liều lượng thì sẽ âm tính khoẻ mạnh thôi.

Địa long kết nối mọi người thương nhau và gần nhau hơn. Như Mẹ Trinh kể, trước đó hàng xóm của Mẹ nhiễm rất nhiều. Và Mẹ gửi địa long viên đến từng nhà. Lần lượt từng gia đình âm tính khoẻ mạnh. Trước giờ hàng xóm ai ở nhà nấy ít ai nói chuyện với ai. Từ khi âm tính nhờ địa long, các cô bác, anh chị hàng xóm ngày nào nấu ăn món gì như cà ri, bún, cơm gì cũng bưng 1 tô qua nhà Mẹ Trinh tặng Mẹ Trinh cùng ăn với nhau cả. Địa long kết nối tình thân!

Mẹ ruột Angela Phương Trinh kiên trì sử dụng địa long trong suốt nhiều ngày

Gia đình Trinh và biết bao con người ngoài kia đã dùng địa long và khoẻ mạnh rồi đều mang ơn thần dược địa long nhiều lắm và hết lòng chia sẻ! Nhờ địa long mà bao nhiêu người thoát chết. Mong ai cũng kịp tin dùng để cứu được bản thân và người thân vượt qua đại dịch an toàn. Các loại thuốc thảo dược bảo vệ cơ thể không cho phát bệnh nặng có đầy chung quanh ta nên rất tiện để chống dịch. Đây chính là sách lược sống chung với dịch, sách lược chống dịch tối ưu hiện nay.”

Còn về phía mình, Phương Trinh cũng tiết lộ dù là người ăn chay nhưng cô vẫn sẽ dùng địa long để duy trì sức khỏe và chữa bệnh khi chẳng may dương tính COVID-19. Cô viết: “Dù Trinh là người ăn chay trường nhưng sắp tới nếu Trinh bị dính Cô Vy, Trinh vẫn sẽ không chút ngần ngại mà dùng ngay địa long để mình được âm tính khoẻ mạnh trước đã. Sau đó cố gắng mà làm thật nhiều phước, đem lợi ích cho mọi người bù lại, nuôi giun phóng sinh ra môi trường…Vì chỉ có dùng địa long mới 100% không chết khi nhiễm thôi. Mình dùng để chữa bệnh chứ không phải hưởng thụ, còn cứ sợ sát sinh và dửng dưng nhìn người thân đau ốm mệt mỏi, cận kề sinh tử không biết lúc nào sẽ chết thì đó không phải là cách Trinh chọn.

Dù từng bị phạt tiền vì đưa tin sai lệch về Địa long, Angela Phương trinh cho biết vẫn dùng hàng ngày để duy trì sức khỏe

Hiện Trinh khoẻ mạnh nhưng vẫn dùng mỗi ngày 20 viên địa long hoàn và rau má, trà thập toàn để tăng sức kháng. Nhờ dùng mỗi ngày vậy mà các bệnh nền của Trinh và người thân, bạn bè đều biến mất. Địa long đúng là thần dược, không hề có tác dụng phụ nên liều lượng tuỳ bệnh nặng nhẹ mà sử dụng.”

Hiện tại, những chia sẻ này của Angela Phương Trinh đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý từ phía dư luận. Đặc biệt là sau khoảng thời gian nữ diễn viên này liên tục chia sẻ về địa long và thậm chí bị phạt 7,5 triệu đồng do đưa tin sai lệch, thất thiệt.