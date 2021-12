Phẫn nộ đoạn clip 2 người đàn ông dọa 'hành hung' tài xế vì không thu được tiền gửi xe

Mới đây, một đoạn clip tranh chấp về việc thu phí gửi xe trên đường Trường Chinh (Hà Nội) thu hút nhiều sự chú ý trên các diễn đàn giao thông.

Theo đó, nam tài xế đăng tải 2 đoạn clip, tường thuật lại vụ việc cho biết, buổi sáng anh có đến đỗ xe tại gần hồ. Tuy nhiên ở đây không có biển trông giữ xe nhưng 2 người đàn ông này vẫn đòi thu phí. Khi tài xế đặt câu hỏi thắc mắc và không đồng ý với việc nộp phí vô lý, 2 người này buông lời dọa nạt.

Đoạn clip ghi lại toàn cảnh sự việc (Nguồn: 91.com.vn)

"Tôi đỗ ở đây từ 5 giờ sáng có thấy ai trông đâu, giờ lại đòi thu phí vô lý" - tài xế bức xúc nói.

Một người đeo khẩu trang trừng mắt, chỉ chỏ đáp lại: "Láo nháo thì mày đi ra ngoài đường. Anh em nói nhẹ, đừng giơ điện thoại lên quay".

"Bây giờ, gửi xe hay không gửi không quan trọng, bọn tao không trông" - người còn lại tiếp lời.

"Giờ tôi hỏi ông nhé, ông thu phí đúng không? Thu phí rồi sao không trông? Ông không trông nhỡ xe tôi mất mát gì, ai chịu trách nhiệm?" - nam tài xế chất vấn.

Có phần đuối lý, người đàn ông đội mũ dùng chiêu hăm doạ lấp lửng rồi quay lưng đi: "Thế giờ tao hỏi mày, mày vẫn đỗ xe ở đây đúng không? Được, vậy mày cứ đỗ nguyên ở chỗ này đi".

Hai người đàn ông liên tục đòi tiền gửi xe của tài xế (Ảnh cắt từ clip)

Khi không đòi được, người đàn ông này bắt đầu nặng lời và dọa sẽ hành hung người tài xế (Ảnh cắt từ clip)

Thế nhưng, chỉ quay lưng bước vài bước, thấy không được yên tâm cho lắm, người đàn ông này lại tiến về phía nam tài xế mạnh mẽ tuyên bố: "Tao không trông xe và tao cũng không thu phí trông xe. Mày cho xe ra khỏi đây".

Hiện sự việc vẫn đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Dù không rõ vị trí tài xế dừng ô tô có được phép đỗ xe không, nhưng hành vi đòi thu phí cùng thái độ hung hăng của 2 người đàn ông kia khiến số đông không khỏi bức xúc.

Trên thực tế, ở nhiều đường phố Hà Nội hiện nay có ghi nhận tình trạng 'bảo kê' đỗ xe, gửi xe. Bởi vậy, nhiều đối tượng thường lợi dụng 'đặc quyền' này để hung hăng, hống hách và dọa nạt những người không nằm trong diện 'khách hàng'. Chính bở vậy, đoạn clip này đã 'châm ngòi', làm bùng lên sự giận dữ của dư luận cũng như cộng đồng mạng.