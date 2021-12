Sang đường ẩu lại đi vào điểm mù của xe bồn, nam thanh niên may mắn thoát chết trong gang tấc

Bên cạnh xe ben, xe container, xe bồn cùng là một trong số nhưng hung thần xa lộ đáng sợ bậc nhất. Điểm mù của những chiếc xe này thường là nguyên nhân số một cướp đi tính mạng của nhiều người khi chẳng may xảy ra va chạm hay tai nạn.

Hình ảnh ghi lại vụ tai nạn đầy ám ảnh (Nguồn: 91.com.vn)

Mới đây, một vụ tai nạn vừa xảy ra và nạn nhân may mắn thoát thỏi bàn tay tử thần trong gang tấc sau cú va chạm kinh hoàng với chiếc xe bồn đầy nguy hiểm.

Thông tin ban đầu ghi nhận, vụ việc được camera an ninh ghi lại vào 15h52 phút ngày 20/12. Theo thông tin từ người dân, thanh niên đi qua đường không để ý xe bồn đằng sau và cũng đi vào điểm mù của xe bồn, không may đã bị xe bồn tông phải. Rất may do xe bồn đi chậm nên nam thanh niên đã kịp bò ra khỏi bánh xe và thoát chết trong gang tấc.

Đoạn video ghi lại toàn cảnh sự việc (Nguồn: 91.com.vn)

Vụ va chạm sau đó rất may chỉ thiệt hại về vật chất nhưng vẫn khiến nhiều người hoang mang, lo sợ. Đó cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người tham gia giao thông khi thấy xe bồn, có thể điều chỉnh tốc độ, vị trí của mình nếu có thể để tránh xa mối nguy hiểm cận kề./.