Chiều ngày 28/12, trong buổi báo cáo về công tác công an năm 2021, phía cơ quan công an đã bước đầu công bố một số diễn biến mới liên quan đến lùm xùm từ thiện của nghệ sĩ Việt. Theo đó, bước đầu xác định một số trường hợp xuất hiện điều đáng nghi khi số tiền quyên góp được ít hơn so với số tiền giải ngân từ thiện. Mặc dù không nêu rõ đích danh đó là nghệ sĩ nào nhưng vẫn nhiều người đã gọi tên Thủy Tiên, Trấn Thành và Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng,... cùng lời khẳng định chắc nịch về sự trong sạch mà bấy lâu nay họ không được nhắc tới.

Nghệ sĩ Hoài Linh đã được kết luận là không chiếm đoạt tài sản trong vụ lùm xùm từ thiện hơn 13 tỷ đồng trước đó

Đáng chú ý, chỉ vài giờ đồng hồ sau, ca sĩ Duy Mạnh cũng bất ngờ có những chia sẻ rất dài về chuyện từ thiện mà đặc biệt là vấn đề từ thiện của danh hài Hoài Linh. Theo đó, phía cơ quan điều tra đã kết luận nghệ sĩ Hoài Linh sẽ không bị khởi tố hình sự do không xuất hiện dấu hiệu tội phạm và không có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản như nhiều đơn thư tố cáo trước đó.

Duy Mạnh vừa có những chia sẻ rất dài về chuyện từ thiện của NS Hoài Linh

Dường như khá bất bình với việc dù giữ tiền gần 6 tháng trời và hoàn toàn im lặng cho đến khi được hỏi mới cuống cuồng đi giải ngân của danh hài Hoài Linh, Duy Mạnh chia sẻ: “Vừa rồi CA TP HCM kết luật anh Hoài Linh không có dấu hiệu ăn chặn từ thiện. Thế là có 1 số chú Nghệ Sĩ lại tỏ ra hả hê như mở cờ trong bụng và trách ngược cộng đồng!

He..he…nghe mà hài vãi lắm các chú ạ..! Các chú làm thế không những không giúp ích gì cho a Hoài Linh mà thậm chí anh ý lại còn bị ghét thêm nữa đó các chú ạ. Người ta bảo .không sợ kẻ địch mạnh mà chỉ sợ đồng bọn khôn như Bờm. Tớ thông não cho các chú hiểu nè. Sau khi anh Hoài Linh bị cộng động mạng soi ra vẫn đang giữ số tiền 14 tỷ trong tài khoản 6-7 tháng mà vẫn chưa hề chuyển tiền cứu trợ cho bà con miền trung. Thế là anh ý bị cộng đồng mạng chửi rủa. Anh ý đã phải vội vàng giải ngân và nhờ Mặt Trận Tổ Quốc chuyển gấp số tiền đó tới bà con miền trung ngay lúc đó.

Đó là kế Ve Sầu Thoát Xác.. Vì lúc đó vẫn chưa có đơn tố cáo gửi lên công an về việc ăn chặn tiền từ thiện. Nên MTTQ đã giúp anh Hoài Linh gửi số tiền đó đến bà con kịp thời. Chính vì lý do đó nên anh Hoài Linh đã rất may mắn không bị vướng vào vòng pháp luật.

Nếu như số tiền đó mà không giải ngân kịp ngay lúc đó. Mà có 1 số đơn tố cáo gửi đến công an trước lúc anh Hoài Linh gửi số tiền đó ra miền trung. Chắc chắn tài khoản bị phong tỏa và CA sẽ vào điều tra. Thì lúc đó chắc chắn anh Hoài Linh sẽ vướng vào pháp luật và vớ vẩn là tù.

Duy Mạnh cho rằng, NS Hoài Linh đã may mắn vì giải ngân kịp thời số tiền và không phải đối mặt với pháp luật

Nhưng rất may là những lá đơn tố cáo đã gửi đến CA, sau khi anh Hoài Linh đã nhờ MTTQ gửi hết số tiền đó đến bà con miền trung rồi. Bởi vậy các chú nghệ sĩ nên gửi lời chúc anh Hoài Linh đã thoát nạn và cám ơn MTTQ đã giúp anh ý kịp thời chuyển tiền cho bà con miền trung thay vì các chú hả hê giống như anh Hoài Linh là người vô tội và trách ngược công đồng mạng các chú ạ! Các chú làm thế thì chỉ khổ anh Hoài Linh thôi.

Tớ ví dụ thế này cho dễ hiểu nhé. Có một tên ăn trộm đến ăn trộm cái xe đạp của chủ nhà. Rồi chủ nhà phát hiện bắt giữ tên trộm, tát cho tên trộm mấy cái cảnh cáo rồi thả ra và cũng không muốn báo CA. Ngày hôm đó tên trộm thật là may mắn. Ngược lại tên trộm đó, lấy được chiếc xe đạp của chủ nhà. Mà sau đó chủ nhà trích xuất Camera rồi làm đơn tố cáo gửi CA. Sau đó CA điều tra và bắt được tên trộm. Lúc đó tên trộm sẽ không có cơ hội trả lại chiếc xe cho chủ nhà và bị ăn mấy cái tát cảnh cáo, mà sẽ bị bị truy tố hình sự.

Bởi vậy các chú nghệ sĩ muốn bênh anh Hoài Linh thì tìm hiểu thêm về pháp luật và phải bênh cho đúng! Rõ chưa? Chứ không thiên hạ họ lại cười cho. Họ lại bảo nghệ sĩ mà kém hiểu biết thế!”

Nam ca sĩ khuyên nhiều người nên tìm hiểu phát luật trước khi bênh vực thần tượng mù quáng

Hiện tại, bài viết này của giọng ca ‘Kiếp Đỏ Đen’ đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ và hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng mạng. Nhiều người còn không tiếc lời khen ngợi Duy Mạnh vì đã thẳng thắn nói lên tiếng lòng của nhiều người hiện nay mà không quan tâm đến chuyện sẽ mất lòng hay làm ‘ai đó’ phật ý, tức tối.