Vụ nữ sinh 2k2 bị bạn trai sát hại ở Hoài Đức: Khi kẻ máu lạnh nhân danh hai chữ ‘tình yêu’

Suốt nhiều giờ đồng hồ qua, mạng xã hội và dư luận vô cùng căm phẫn trước thông tin một nữ sinh 2k2 bị bạn trai sát hại dã man khi trên đường đi làm về, không kịp nhìn mặt bố mẹ một lần sau cuối.

Được biết, sau khi gây án, tên này đã bị khống chế và bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan công an, hung thủ Hoàng Tuấn An đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, An và nữ sinh H. có mối quan hệ tình cảm. Quá trình yêu đương, giữa hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Chỉ vì bạn trai 'cuồng yêu', cô gái xấu số đã ra đi ngay trên đường đi làm về, chẳng kịp nhìn mặt bố mẹ lần sau cuối

Ngày 22/12, An có ý định sát hại H. Nghĩ là làm, đối tượng đã đi mua một con dao inox trong cửa hàng bán dao tại xã Dương Liễu. Khoảng 20h30 cùng ngày, An điều khiển xe máy đến nơi H. làm thêm ở đường Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm, xác định nữ sinh có đi làm.

Sau đó, An điều khiển xe quay lại trước cửa nghĩa trang thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức để đợi H. đi qua. An lấy con dao trong cốp xe ra, đút sẵn vào túi quần chờ người yêu.

Đến 22h30 cùng ngày, nữ sinh đi xe máy về, An lao ra chặn xe. Hai bên có lời qua tiếng lại, dẫn tới cãi vã. Bất ngờ, An rút dao trong túi quần ra và đâm nhiều nhát khiến H. gục xuống, tử vong tại chỗ. Sau đó, đối tượng lấy dao tự đâm vào cổ mình với ý định tự sát.

Tuy nhiên, do có người dân địa phương đi qua, kịp thời phát hiện và khống chế cũng như lục lượng công an xuất hiện nên đối tượng đã bị bắt giữ sau đó. Hiện tại, đối tượng đã bị bắt tạm giam, khởi tố vì hành vi cố ý giết người.

Hiện trường kinh hoàng của vụ án

Đọc những thông tin chi tiết về vụ việc, nhiều người không khỏi bàng hoàng, kinh hãi. Không ai có thể tin rằng đó là hành vi của một cậu thanh niên mới chỉ 19 tuổi. Nhân danh hai chữ ‘tình yêu’, cậu thanh niên ấy quyết định ‘tiễn người yêu ra đi mãi mãi’ bằng hành động tàn độc mà nhiều người trưởng thành thậm chí còn không dám nghĩ đến.

Sống trên cuộc đời này, chuyện tình yêu vốn dĩ là điều chẳng thể cưỡng cầu. Duyên đến thì trân trọng và duyên đi nên hoan hỉ buông xuôi. Mọi chuyện đều là thứ không thể cưỡng cầu. Những chuyện hữu hình thì có thể thay đổi nhưng về phạm trù tình cảm, không ai có thể can thiệp hay thay đổi dù muốn hay không.

Đáng lẽ ra, tình yêu sẽ là một điều gì đó rất đẹp, rất thiêng liêng khi mọi thứ được trân trân trọng, được nâng niu, kể cả lúc đã chia tay. Yêu là làm cho nửa kia hạnh phúc bất chấp việc có được ở bên nhau hay đã đường ai nấy đó. Đó mới là điều cao thượng nhất. Chứ không phải ích kỉ muốn ai đó ở bên mình và thuộc về mình mãi mãi bằng mọi giá. Đó không phải là tình yêu. Đó là sự ích kỉ và tham lam, xấu xa.

Nỗi mất mát này sẽ là quá sức đối với cha mẹ và gia đình nữ sinh kém may mắn

Sự việc đáng tiếng đã không may xảy ra, nữ sinh kém may mắn kia ra đi mãi mãi dưới tay người từng được gọi với cái tên trìu mến là ‘người yêu’, bỏ dở cả tương lai phơi phới đầy hứa hẹn phía trước, bỏ dở cả cuộc đời và khiến gia đình, bè bạn mãi mãi tiếc thương chẳng một lần có thể trùng phùng. Bố mẹ em có lẽ cũng sẽ phải mất một thời gian lâu nữa mới có thể mong manh hy vọng vực dậy tinh thần sau cú mất mát đau thấu tâm can này.

Còn về phần nam sinh kia, chỉ vì lòng ích kỉ, sự nông cạn của bản thân mà khiến người mình yêu thương phải rời xa cõi đời này mãi mãi, cha mẹ buồn phiền, suy sụp vì suy nghĩ và thất vọng đến lặng người. Quả thực đáng trách hơn là đáng thương. Đáng lẽ, nếu nghĩ tích cực hơn một chút, rộng lượng hơn một chút, cả hai em đều đã có một cái có hậu hơn rất nhiều chứ không phải âm dương cách biệt như hiện nay.

Vẫn biết tội ác nào rồi cũng đến lúc phải trả giá, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ vơi đi nhưng vụ việc lần này cũng là một lời cảnh tỉnh cho những kẻ máu lạnh tàn độc muốn nhân danh hai chữ ‘tình yêu’ để bao biện cho sự nông nổi và ích kỉ của mình: Đừng vấy bẩn chuyện tình yêu bằng những dã tâm ích kỉ và nông cạn của mình, đừng làm tổn thương người mình từng dành hết tâm can để yêu thương và coi đó như một chiến tích đáng nể. Đó không phải tình yêu, đó là tội ác.