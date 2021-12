Bắt khẩn cấp doanh nghiệp sản xuất, cung ứng bộ Kit xét nghiệm COVID-19 PCR lớn nhất cả nước

Theo nguồn tin của VTV ngày 18/12, Cục cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vừa đã phá thành công chuyên án, bắt giữ Tổng Giám đốc cùng nhiều lãnh đạo và nhân viên của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á - Công ty chuyên sản xuất và cung ứng bộ Kit xét nghiệm COVID-19 PCR lớn nhất cả nước.

Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét 16 địa điểm tại 8 tỉnh, thành phố bao gồm TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Long An, Bình Dương, Cần Thơ và Nghệ An, thu giữ hàng trăm bộ hồ sơ, tài liệu, hợp đồng thầu, đồng thời triệu tập 30 đối tượng có liên quan đến cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Cơ quan công an tiến hành khám xét trụ sở công ty cổ phần công nghệ Việt Á

Khu vực sản xuất và kiểm tra chất lượng bộ Kit xét nghiệm PCR của chi nhánh Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, có địa chỉ tại 1/9A Quốc lộ 1A, Bình Đường 2, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hiện tại, tất cả các nhân viên trong dây chuyền đã được lực lượng chức năng đưa ra ngoài để lấy lời khai phục vụ quá trình xác minh, điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Phan Quốc Việt và lãnh đạo chủ chốt của Công ty cổ phần Công Nghệ Việt Á đã lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test COVID-19 của các địa phương. Do sản phẩm Kit test COVID-19 thuộc danh mục được áp dụng chỉ định thầu rút gọn nên Phan Quốc Việt đã chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các bệnh viện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của các tỉnh, thành phố sử dụng.

Theo đó, doanh nghiệp này đã 'thổi giá' bộ kit xét nghiệm covid-19 để ăn chia lợi nhuận

Sau đó, Phan Quốc Việt thông đồng với lãnh đạo các đơn vị này hợp thức hồ sơ chỉ định thầu bằng cách Công ty Việt Á sử dụng các pháp nhân trong hệ thống như công ty liên doanh, công ty con để xác nhận khống báo giá để hoàn thiện hồ sơ theo giá mà Công ty Việt Á đưa ra.

Ngoài ra, Phan Quốc Việt và các đối tượng của Công Ty Việt Á còn nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào để đẩy giá bộ Kit xét nghiệm đồng thời thỏa thuận, thống nhất chi tiền phần trăm cho lãnh đạo bệnh viện; trung tâm kiểm soát dịch bệnh các tỉnh, thành phố với số tiền rất lớn.

Đối tượng Phan Quốc Việt

Hiện tại, thông tin xung quanh vụ án này đang khiến dư luận vô cùng rúng động và hết sức quan tâm chú ý.