Giá vàng hôm nay 5/12: Vàng thế giới 'khó lường', giằng co giữa 2 chiều tăng - giảm

Giá vàng thế giới ngày 5/12

Đầu ngày 5/12, (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang đứng mức 1.782,6 – 1.783,6 USD/ounce, tăng khoảng 12 USD so với phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ trở lại

Theo dữ liệu từ Kitco, trong 24 giờ giao dịch trước khi chốt phiên cuối tuần, giá vàng thế giới thấp nhất tại 1.765 USD/ounce và cao nhất ghi nhận được là 1.788 USD/ounce.

Thống kê cho thấy, giá kim loại quý trong 30 ngày gần nhất tăng 0,75%, tương ứng mỗi ounce thêm 13,3 USD. Tuy nhiên trong 6 tháng gần nhất, vàng giảm 4,7% tương ứng giảm 88,2 USD mỗi ounce.

Giá vàng trong nước

Chốt phiên giao dịch tuần này, giá vàng trong nước tăng mạnh và tái lập mốc 61 triệu đã mất cuối tuần trước.

giá vàng SJC tại thị trường TP.HCM tăng mạnh gần 200 nghìn đồng và chốt tuần giao dịch tại 60,40-61,10 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng trong nước ngày 5/12

Giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội cũng tăng mạnh 250 nghìn đồng phiên cuối tuần và khép lại tuần giao dịch tại mức ngang giá với vàng SJC là 60,40-61,10 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng khép lại tuần giao dịch ở mức cao là 51,73-52,38 triệu đồng/lượng sau khi tăng thêm 120 nghìn đồng trong phiên cuối tuần.

Trong khi đó, vàng 9999 thương hiệu NPQ cũng tăng phiên cuối tuần và khép lại tuần giao dịch tại 51,60-52,30 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra…

Dự đoán giá vàng

Theo giới phân tích, vàng đang ở trạng thái giằng co giữa hai hướng tăng và giảm. Mối lo lắng tiềm ẩn về đại dịch sẽ hỗ trợ giá vàng nhiều hơn, nhưng việc giá kim loại quý này khó có khả năng tự phục hồi.

Theo ông Edward Moya, chuyên gia phân tích cao cấp của công ty môi giới OANDA, vàng đang có lợi thế do các nhà đầu tư tìm kiếm bến đỗ an toàn khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ và chủng virus Omicron ngày càng gia tăng đe dọa tăng trưởng ngắn hạn. Tuy vậy hiện tại vàng vẫn chưa thể chinh phục được mốc 1.800 USD/ounce do tâm lý giao dịch vẫn yếu.