Trưa nay ngày 8/12, Công an huyện Châu Đức phối hợp cùng Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và khẩn trương điều tra vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn xã Kim Long, huyện Châu Đức.

Hiện trường vụ án nghiêm trọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Đăng tải trên Vietnamnet, thông tin ban đầu cho thấy, vào khoảng 11h30 tối 7/12, chị Đặng Thị Kinh O. (SN 2004, trú tại xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) cùng chị Danh Thị Hạnh Minh (SN 1980, cùng trú tại xã Bàu Chinh) và 1 nam thanh niên khác đi xe máy đến tổ 75, thôn Quảng Long, xã Kim Long gặp Trần Thanh Hải (SN 1988, trú xã Kinh Long). Sau đó những người này xảy ra mâu thuẫn.

Tại đây, Hải dùng dao đâm trọng thương chị Minh và chị O., may mắn chị Minh bỏ chạy được. Sau đó, Hải tiếp tục đốt xe của chị O., rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chị Minh sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đâm thủng bụng. Riêng chị O. mất tích khỏi hiện trường cùng nghi phạm, không rõ tung tích.

Ngay khi nhận được trình báo về sự việc, công an Công an huyện Châu Đức đã lập tức có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khám nghiệm, truy bắt nghi phạm gây án là Trần Thanh Hải trong buổi sáng nay 8/12.

Gần hiện trường, một mảnh áo cháy xém của nạn nhân đã được tìm thấy

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân cũng đã bị thiêu rụi

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân đã bị thiêu rụi, một vài mảnh áo của chị O. còn sót lại. Trong khi đó, cách hiện trường khoảng 500m, lực lượng chức năng cũng tìm thấy một mẫu áo bị cháy xém của chị O.

Hiện công an đang truy bắt nghi phạm Hải, đồng thời tổ chức truy tìm tung tung tích chị O.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc họ có nghe tiếng nổ lớn do cháy phát ra từ con đường bê tông ngoài nhà. Hiện trường vụ án nằm ngay trước cổng nhà của nghi phạm Hải.

Cơ quan chúc năng đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc và truy bắt nghi phạm

Nguồn tin của Vietnamnet cũng cho biết, trước đó nhà của nạn nhân O. gần nhà Hải, hai bên có xảy ra mâu thuẫn về tranh chấp đất đai. Sau đó, gia đình chị O. bán đất và chuyển về xã Bàu Chinh sinh sống.

Hiện tại, vụ án mạng nghiêm trọng vẫn đang được phía cơ quan công an khẩn trương tiến hành xác minh và điều tra.