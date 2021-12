Mẹ ruột bé gái 8 tuổi bị ‘dì ghẻ’ bạo hành đến tử vong: Bị chồng và nhân tình mạt sát đến mức tự tử

Tối 27/12, nhiều người sống tại chung cư Sài Gòn Pearl, quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã tập trung trước block Topaz 2 để thắp nhang, dâng hoa cầu nguyện cho bé N.T.V.A. (8 tuổi) - nạn nhân bị người tình của bố là V.N.Q.T. (26 tuổi, quê Gia Lai) bạo hành dẫn đến tử vong vào ngày 22/12. Điều ám ảnh nhất là, theo kết quả khám nghiệm tử thi, cơ thể bé V.A có nhiều vết bầm tím, nghi bị bạo hành trong suốt thời gian dài. Hiện tại, lực lượng chức năng đã bắt tạm giam các nghi phạm và tiến hành điều tra về vụ án.

Nhiều người đốt nến, tưởng niệm cô bé kém may mắn

Hẳn nhiều người sẽ thắc mắc không hiểu mẹ cháu ở đâu và tại sao không thể chung sống hay nhận nuôi cháu mà lại không may để cháu rơi vào thảm cảnh như vậy. Theo thông tin đăng tải trên báo điện tử Zing, Anh Nguyễn Quang Vinh (Sn 1982), bác ruột bé V.A. cho biết, em gái anh là N.T.H. kết hôn với Th. và có hai đứa con. Khi đang chung sống với Th.(bố cháu A.), H. đã phát hiện chồng qua lại với Tr. Thậm chí, hai người đó còn chửi bới, công khai trước mặt H. Vì quá phẫn uất, H. tự tử phải nhập viện.

"Khi H. còn đang mê man trên giường bệnh, bố mẹ Th. đã sang nói chuyện với bố mẹ tôi, rằng nếu cả hai không ở được với nhau thì cắt đứt", anh V. nói.

Sau khi ly hôn, cháu A. ở với bố, còn người em sinh năm 2015 thì ở với mẹ. Suốt 1 năm qua, A. không được gặp mẹ và em.

Bố ruột bé gái 8 tuổi và nhân từng khiến mẹ ruột em phẫn uất đến mức tự tử

Chia sẻ thêm với phóng viên, anh Vinh cũng cho biết thêm hôm xảy ra sự việc, gia đình nhận điện thoại từ phía Công an phường 22, quận Bình Thạnh nói bé V.A. tử vong. Anh Vinh cùng mẹ của bé tức tốc đến bệnh viện. Khi đến nơi, người bác được phía công an cho xem biên bản pháp y. "Biên bản ghi rõ bé A. tử vong do phù phổi, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím", anh Vinh thuật lại và cho biết sau khi cảnh sát khám nghiệm xong đã bàn giao thi thể bé gái cho gia đình lo hậu sự.

"Đến người lạ còn có tình người thì không hiểu sao cha cháu lại để sự việc đau lòng xảy ra. Giờ tôi chỉ mong cơ quan điều tra sớm làm rõ vụ việc, ai liên quan đến cái chết của cháu tôi thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", anh Vinh bày tỏ.

Nhiều người hy vọng sự việc sẽ được xét xử 'đến nơi đến chốn' để tội ác phải trả giá

Trước khoảnh khắc đó, mẹ ruột cháu bé ngất lên ngất xuống vì quá bất ngờ và đau đớn như ngã quỵ. “Lúc nhận được tin báo con qua đời, mẹ nó ngất lên ngất xuống. A. của chúng tôi là một cô bé rất hiền lành, ngoan ngoãn. Mỗi lần A. làm sai gì đó, chỉ cần quát nhẹ là nó đã sợ lắm rồi. Tính cháu rất hiền, đến mức khi cháu mất, các cô giáo hồi mẫu giáo đều gọi điện, thăm hỏi, ngỡ ngàng trước sự ra đi này". Anh Vinh nói trong khi những giọt nước mắt đau xót lăn dài trên má.

Được biết, Ngày 25/12, gia đình anh Vinh đã đưa cháu đi hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Đồng thời, gia đình cũng đã gửi đơn kiện đến cơ quan chức năng, liên hệ luật sư, Hội bảo vệ quyền trẻ em để đưa sự việc này ra ánh sáng.