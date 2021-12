Nghệ An: Nghẹt thở khoảnh khắc giải cứu người đàn ông rơi xuống giếng hoang

Thông tin đăng tải trên Báo Nghệ An cho hay, Vào khoảng 8h00 ngày 31/12, Công an xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn nhận được tin báo về việc 1 công dân trên địa bàn xã bị rơi xuống giếng.

Chiếc giếng hoang nơi có người đàn ông không may bị ngã xuống

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nghĩa Mai đã kịp thời huy động lực lượng, phương tiện và nhanh chóng tổ chức giải cứu người bị nạn. Đến khoảng 8h40 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1973), trú làng Mai Sơn, xã Nghĩa Mai ra khỏi giếng sâu khoảng 15m bị bỏ hoang.

Lực lượng chức năng đã giải cứu thành công nạn nhân

Người này đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó

Thời điểm được đưa ra khỏi giếng, trên cơ thể anh Hưng có nhiều vết thương nghi bị gãy xương và do cành cây đâm vào da dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, theo xác minh nhanh ban đầu, anh Hưng có dấu hiệu đã sử dụng rượu, bia trước đó. Rất có thể đây là lý do chính khiến đến việc anh không may bị ngã hoặc rơi xuống giếng hoang trước đó.

Hiện tại nạn nhân đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc.