Đêm 8/12, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công an huyện Châu Đức đã tìm thấy nghi can Trần Thanh Hải (SN 1988, trú tại huyện Châu Đức) cùng thi thể của chị Đ.T.K.O (SN 2004) tại một giếng cạn cạnh ngôi nhà hoang thuộc thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, cách hiện trường vụ án khoảng 200m.

Rạng sáng 9/12, lực lượng chức năng đã lấy lời khai nghi phạm, thực nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiếp tục làm rõ động cơ gây án của nghi can.

Nghi can Hải tại cơ quan công an

Bước đầu Hải khai nhận đã ở cùng thi thể nạn nhân từ tối 7/12 đến tối 8/12 trong một chiếc giếng khô bên cạnh ngôi nhà hoang thuộc thôn Quảng Long (xã Kim Long, huyện Châu Đức), cách hiện trường nơi xảy ra vụ việc khoảng 200m.

Đây là một giếng cạn, chiều sâu khoảng hơn 10m. Theo thông tin trên báo VnExpress, giếng cạn này nằm giữa vườn cây ở sát con đường. Người chủ giếng trước đây có đào một hầm âm vừa một người chui lọt, thông sát đáy để dẫn đường ống tưới. Nghi phạm được cho là đã đưa thi thể nạn nhân xuống giếng để giấu và sau đó lẩn trốn.

Chiếc giếng cạn, nơi hải lẩn trốn và giấu xác của chị O.

Cận cảnh chiếc giếng cạn chứa đựng tội ác của Hải

Cho đến rạng sáng 9/12, nghi phạm gọi điện đến cơ quan chức năng xin đầu thú và khai ra vị trí giấu thi thể nạn nhân. Cơ quan chức năng đã lập tức đưa nghi phạm về trụ sở lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Sau khi bắt được nghi can, PC02 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ án.

Trước đó, Hải đã đốt xe máy của nạn nhân

Trước đó vào tháng 12/2020, do có mâu thuẫn về đất đai, Trần Thanh Hải từng dùng dao chém chị Danh Thị Hạnh Minh gây thương tích 7% và bị TAND huyện Châu Đức tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Phiên phúc thẩm sau đó, Hải được giảm xuống còn 9 tháng tù và đang chờ đi chấp hành án thì gây ra vụ việc trên.

