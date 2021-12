Được biết, phiên tòa phúc thẩm vụ cố ý gây thương tích liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) bắt đầu vào 14h chiều 9/12. Tuy nhiên, đến 21h cùng ngày, tòa mới tuyên án.

Theo nội dung vụ án cố ý gây thương tích này, vào tháng 10.2019, ông Võ Văn Thắng, là cha ruột của Võ Diễm My (22 tuổi) và bà Châu Vinh Hóa (46 tuổi, cùng ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) và nhiều người khác là họ hàng đến hộ gia đình bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An) để tìm con gái. Nhà bà Cúc thường được gọi là Tịnh thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân (85 tuổi, quê ở An Giang) đặt tên hồi năm 2015. Hiện, Tịnh Thất Bồng Lai đã được ông Vân đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

21h ngày 9/12, TAND H.Đức Hòa đã tuyên án trong vụ cố ý gây thương tích tại Tịnh Thất Bồng Lai hồi tháng 10/2019

Trong lúc nhóm của ông Võ Văn Thắng đến tìm con gái trong Tịnh thất Bồng Lai đã xảy ra mâu thuẫn và lời qua tiếng lại với một số người ở trong Tịnh thất, trong đó có ông Lê Thanh Nhị Nguyên. Ông Nhị Nguyên cầm chiếc xe đồ chơi bằng nhựa ném trúng tay bà Châu Vinh Hóa. Bức xúc vì bị tấn công, bà Hóa cầm miếng gạch men vỡ ném vào nhóm người trong Tịnh thất Bồng Lai, trúng vào ông Lê Thanh Nhị Nguyên gây bị thương tích với tỷ lệ 13%.

Trước phiên tòa ngày 9/12 vừa rồi, TAND H.Đức Hòa (Long An) tuyên án hình sự sơ thẩm ngày 15/4/2021, phạt bị cáo Châu Vinh Hóa mức án 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích và buộc bồi thường số tiền gần 9 triệu đồng cho bị hại.

Cả hai bên bị cáo và bị hại sau đó đều đã nộp đơn kháng cáo. Trong đó, 1 bên xin giảm nhẹ hình phạt và bên còn lại nộp đơn xin tăng tiền bồi thường lên 3,3 tỷ đồng.

Do đó, ngày 9.12.2021, TAND tỉnh Long An tiến hành xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của hai bên.

Bà Hóa, người ném gạch gây thương tích cho Nhị Nguyên bị tuyên án treo với 4 năm thử thách

Theo thông tin đăng tải trên báo Thanh Niên, tại tòa, bị hại Nhị Nguyên viện dẫn rất nhiều nội dung liên quan đến tiền bạc để dẫn đến việc ông yêu cầu bị cáo bồi thường đến 3,3 tỉ đồng. Theo đó, ông Nhị Nguyên cho rằng mình bị thương tích đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập cá nhân. Cụ thể hơn, trước đây thu nhập hằng tháng của ông khoảng 20 triệu đồng và ông đã đầu tư số tiền lớn cho việc tập thể hình để đi thi, đầu tư các dự án âm nhạc để biểu diễn, livestream (phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội)... Tuy vậy, các giá trị về tiền bạc mà ông Nhị Nguyên đưa ra đều ở tính toán cá nhân mà tại tòa ông không chứng minh được. Riêng yêu cầu về bồi thường thẩm mỹ thì ông Nhị Nguyên chỉ mới tham khảo giá từ một số cơ sở có phẫu thuật thẩm mỹ…

Sau khi nghị án, đến hơn 21 giờ đêm qua 9.12, tòa phúc thẩm mới tuyên án. Theo đó, HĐXX nhận định đa số các kháng cáo của ông Lê Thanh Nhị Nguyên không có cơ sở để chấp nhận. Tòa tuyên y án 2 năm tù đối với bị cáo Châu Vinh Hóa nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm. Đồng thời, buộc bị cáo Hóa bồi thường thêm 6 tháng lương cơ bản cho bị hại Nhị Nguyên (tổng số tiền khoảng 17,84 triệu đồng).

Dù đòi bồi thường 3,3 tỷ cho vết sẹo trên mặt, Nhị Nguyên chỉ nhận về gần 18 triệu

HĐXX cũng bác các quan điểm của luật sư bị hại đề nghị hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung về cấp sơ thẩm để làm rõ thêm về hành vi xâm phạm chỗ ở hợp pháp và vai trò của những người tham gia vụ náo loạn tại Tịnh thất Bồng Lai hồi tháng 10.2019. Các nội dung bản án phúc thẩm tuyên cũng tương đồng với quan điểm của vị đại diện Viện KSND tỉnh Long An nêu ra tại tòa.

Trước cổng tòa án, hàng trăm người dân hiếu kì, YouTuber đã đứng đợi nhóm người Tịnh thất Bồng Lai và bố mẹ của Diễm My. Để tránh tình trạng mất trật tự công cộng, công an đã ra sức giải tán đám đông.

Nhiều người hiếu kỳ vây quanh trụ sở tòa án

Hiện tại, sự việc vẫn đang thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý từ phía dư luận cũng như cộng đồng mạng.