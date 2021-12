Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Lào hôm nay: Vòng bảng AFF Cup 2020 trên VTV6

Xem trực tiếp AFF Cup Việt Nam vs Lào hôm nay, VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Lào 19h30 ngày 6/12. Trực tiếp AFF Cup 2020 Việt Nam vs Lào.

Nhận định Việt Nam vs Lào trước thềm trận đấu Bảng B gồm có 5 đội tuyển: Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Lào và Malaysia. Việt Nam bước vào AFF Cup 2020 với cương vị là đương kim vô địch. Trận đấu giữa Việt Nam và Lào là trận mở đầu vòng bảng của cả 2 đội tại AFF Cup 2020. Theo lịch thi đấu vòng bảng AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam sẽ đấu với Lào trong trận đấu lúc 19h30 ngày 6/12 trên SVĐ Bishan, Singapore. Đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2020 với cương vị là đương kim vô địch 2018 Chia sẻ trong họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết: "Chúng tôi đã trải qua 6 trận đấu và để thua cả 6 trận. Vì vậy, bầu không khí trong đội đang không tốt. Bên cạnh đó, chúng tôi bước vào AFF Suzuki Cup 2020 với cương vị là đương kim vô địch nên cũng gặp nhiều áp lực. Kết quả là điều không thể nói trước, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt nhất từng trận một." Trong khi đó, HLV Selvaraj đội tuyển Lào đánh giá: "Đội tuyển Việt Nam là đội bóng khác biệt, các vị trí đều tốt, các cầu thủ của tôi sẽ phải cố gắng thi đấu và đạt kết quả tốt nhất." Loạt trận vòng bảng AFF Cup 2020 sẽ diễn ra vào ngày hôm nay 6/12 Xem trực tiếp trận Việt Nam vs Lào ở đâu, kênh nào? Trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs tuyển Lào diễn ra vào lúc 19h30 ngày 6/12 (giờ Việt Nam). Trực tiếp bóng đá hôm nay Việt Nam vs Lào, vòng bảng AFF Cup 2020 Đài Truyền hình Việt Nam và Next Media là hai đơn vị sở hữu bản quyền AFF Cup 2020. Toàn bộ các trận đấu của Đội tuyển Việt Nam nói riêng và 26 trận đấu của kỳ đại hội lần này nói chung sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV5, VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam cũng như kênh Youtube chính thức của Next Media. Ngoài ra, người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận đấu ra quân tại AFF Cup 2020 của thầy trò HLV Park Hang Seo trên On Sports+. Link xem trực tiếp bóng đá Lào vs Việt Nam - Vòng bảng AFF Cup 2020 Link 1: https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm Link 2: https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm