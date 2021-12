Trực tiếp chung kết lượt đi AFF Cup 2020 hôm nay: Indonesia vs Thái Lan 19h30 ngày 29/12

Lúc 19h30 hôm nay 29-12 sẽ diễn ra trận lượt đi chung kết AFF Cup 2020 giữa Indonesia và Thái Lan trên sân vận động quốc gia Singapore. Đây được dự đoán sẽ là một bữa tiệc bóng đá tấn công với một bên đang là đội ghi nhiều bàn nhất giải đấu, và bên còn lại sở hữu tay săn bàn số một ở AFF Cup mọi thời đại.

Trận chung kết được mong chờ nhất giữa Indoneisa và Thái Lan

Trực tiếp trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 hôm nay: Indonesia vs Thái Lan

Địa điểm: SVĐ Quốc gia Singapore

Thời gian: 19h30 ngày 29/12

Quý khán giả có thể đón xem trực tiếp trận đấu Indonesia vs Thái Lan qua sóng truyền hình, internet, điện thoại, máy tính và các nền tảng khác dưới đây với chất lượng HD.

Link 1: https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Link 2: https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

Link 3: https://www.youtube.com/watch?v=HG2R0Faf-Go

Tương quan lực lượng trước giờ G

Bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup, Thái Lan được đánh giá cao hơn hẳn Indonesia về cả thực lực và lực lượng. Ngoài hậu vệ Theerathon và thủ môn Chatchai vắng mặt do thẻ phạt và chấn thương, Thái Lan vẫn sẽ có được lực lượng mạnh nhất trong trận lượt đi. Thủ môn Siwarak và hậu vệ Tristan Do đã chứng tỏ họ hoàn toàn đủ khả năng để khỏa lấp vào khoảng trống mà bộ đôi trên để lại. Hơn nữa, họ cũng đang sở hữu nhiều cầu thủ từng thi đấu ở những giải đấu danh giá, ít nhất là ở châu Á. Kinh nghiệm và đẳng cấp của những Chanathip và Dangda cũng sẽ giúp cho Thái Lan tạo nên sự khác biệt so đối thủ ở trận chung kết.

Cả hai đội đều đã sẵn sàng để chạm tay vào ngôi vương AFF Cup 2020 năm nay

Về phía Indonesia, việc lọt vào trận chung kết đã là thành công ngoài mong đợi của họ. HLV Shin Tae-yong cũng không bị áp lực thành tích đè nặng và đang được người hâm mộ Indonesia ủng hộ hết mình. Tuy nhiên, cách mà thầy trò ông Shin phải khó khăn xoay xở trước Singapore dù chơi hơn đối thủ 2 người cũng khiến người hâm mộ hoài nghi. Đặc biệt là sự tập trung trong những trận đấu quyết định. Tại AFF Cup lần này, ông trình làng một đội hình trẻ trung, giàu sức chiến đấu. Họ chơi thứ bóng đá mạnh mẽ và đầy tốc độ nhưng kinh nghiệm thi đấu là điều mà đội bóng của ông Shin còn thiếu.

Lịch sử đối đầu

Lịch thi đấu vòng chung kết AFF Cup 2020

Về thành tích đối đầu, ĐT Thái Lan tỏ ra vượt trội hơn hẳn đối thủ Indonesia. Trong tổng cộng 79 lần gặp nhau gần nhất, “Voi chiến” thắng 39, hòa 14 và thua 26. Hai đội từng đối đầu nhau trong 3 trận chung kết AFF Cup vào các năm 2000, 2002 và 2016, nhưng Thái Lan luôn giành chiến thắng. Đội bóng xứ Chùa vàng cũng đang là đội vô địch AFF Cup nhiều nhất lịch sử với 5 lần lên ngôi. Trong khi đó, ĐT Indonesia chưa từng vô địch AFF Cup, dù từng 5 lần vào chung kết đấu trường khu vực trước đó.

Cùng chờ đón trận chung kết lượt đi đày hấp dẫn và căng thẳng giữa Thái Lan vs Indonesia vào lúc 19h30 tối nay ngày 29/12.