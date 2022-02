'Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng', Hòa Minzy khẩn thiết cầu xin sự buông tha từ CDM hậu chia tay

Chiều ngày 19/2, sau hàng loạt những thông tin đồn đoán về trục trặc hôn nhân, ca sĩ Hòa Minzy cũng đã chính thức lên tiếng xác nhận mọi chuyện. Theo đó, cô và thiếu gia Minh Hải tuy đã có con chung nhưng vẫn quyết định chia tay nhau sau 5 năm mặn nồng. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ thêm, lý do chia tay là do bất đồng lý tưởng sống và không tìm được tiếng nói chung chứ hoàn toàn không phải do người thứ 3 hay những yếu tố khác.

Nữ ca sĩ xác nhận đã chia tay bạn trai thiếu gia

Tuy nhiên, dù đã lên tiếng nói rõ tất cả, câu chuyện của Hòa Minzy vẫn khiến mạng xã hội vô cùng chấn động. Bên cạnh những sắc thái đồng cảm cùng cặp đôi, nhiều người thái quá đã có những suy diễn và lời nói không hay về cái kết thiếu chút có hậu này. Và cũng chính bởi vậy, mũi nhọn dư luận lại vô tình 'chĩa' về phía mẹ chồng cũ của nữ ca sĩ khiến bạn trai thiếu gia Minh Hải cũng phải bức xúc mà lên tiếng.

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân của mình, bạn trai cũ của Hòa Minzy cho biết, anh rất bức xúc và không đồng tình với cách suy diễn tự phát của một bộ phận nhỏ cộng đồng mạng sau khi anh và Hòa Minzy chính thức 'đường ai nấy đi'. Sau đó, anh cũng đã lên tiếng giải thích tất cả, cởi bỏ mối nghi ngờ suy đoán của cư dân mạng và hy vọng mọi chuyện sẽ dừng lại tại đây.

Thiếu gia Minh Hải vừa lên tiếng giải thích những chuyện không đáng có xuất phát từ sự suy diễn của cư dân mạng

Về phía Hòa Minzy, sau khi thấy câu chuyện của mình mang đến quá nhiều thị phi và ồn ào, cô cũng đã khẩn khoản cầu xin sự 'buông tha' từ phía cư dân mạng ngay dưới bài viết của bạn trai cũ.

Theo đó, giọng ca 'không thể cùng anh suốt kiếp' khẩn thiết: "Không biết khi nào cuộc đời em mới hết thị phi và yên ổn để sẵn sàng bắt đầu 1 hiện tại mới …

Em xin lỗi vì 1 lần nữa phải đưa ra 1 lời mong cầu gửi tới mọi người, e ko muốn mng có cảm giác là “ thương nó mà nó cứ đẩy mình ra thì thôi kệ nó “ , em cảm ơn mng lắm vì được mọi người thương là điều e luôn mong mỏi khi làm nghề nhưng mà với câu chuyện lần này thì xin mọi người đừng đẩy câu chuyện chia tay của Bố Mẹ Bo đi xa hơn nữa được không ạ?

Em chỉ muốn nó kết thúc bằng 1 thông báo êm đẹp ngày hôm qua, nhưng tới hôm nay lại quá nhiều luồng ý kiến khiến câu chuyện ấy sắp trở thành drama mất rồi

Thực lòng đến bây giờ Bà Nội Bo vẫn chưa 1 lần nói e phải dừng sự nghiệp lại để ở nhà chăm con vì bản thân e vẫn luôn ưu tiên con cái nhất! Trước 2 tuổi ít khi nào để con khát sữa mẹ hay là ngủ dậy mà ko nghe lời chúc buổi sáng của mẹ cả, cho nên e nghĩ Bà Nội cũng sẽ hoàn toàn nhìn thấy được sự cố gắng đó mà!

Bà Nội khi có thời gian cũng vẫn luôn nấu ăn sáng và gọi 2 mẹ con qua, và dù khá bận công việc kinh doanh nhưng khi có dịp là sẽ nấu nướng cho Bo ăn.

2 mẹ con không sống chung với Bà Nội nên cuộc sống không phải bị gò bó hay là mạt sát như mng nói đâu ạ

Mọi người biết người kinh doanh thì danh dự là thứ quan trọng nhất, nên với tất cả những điều mọi người đang nói về Bà Nội Bo sẽ làm cho nhiều hệ luỵ xảy ra, 2 bên gia đình thực sự khó nhìn mặt nhau sau này, Em cũng khó nói chuyện lại với Bà và ảnh hưởng nhất là khi Bo lớn đọc lại những thông tin ấy thì đau lòng biết mấy.

Nếu nói rằng ko thích bị ai soi chuyện cá nhân thì đừng lên tiếng, nhưng bản chất câu chuyện này đâu phải do e bắt đầu ạ, em chỉ muốn im lặng trôi qua trong gia đình thôi. Nhưng mọi hoài nghi của mọi người, báo chí lên bài nghi vấn và trách nhiệm của e là thông báo cho người hâm mộ và những ai quan tâm e rõ ràng nhất đỡ ảnh hưởng tất cả thôi.

Cùng với đó, Hòa Minzy cũng cầu xin được 'buông tha' sau tất cả để tìm lại sự an yên

Xin hãy vì em, xin hãy vì Bo và xin hãy cho em được an yên để sẵn sàng cuộc sống mới. Em sẽ lại được hạnh phúc phải không mọi người, muốn như vậy thì hãy giúp e.

Cầu xin đừng đưa tin, đừng nghi vấn, đừng tạo drama, đừng lên báo, hãy dừng lại được không ạ. Cuộc đời e drama đủ lắm rồi ạ

Những ai thích drama thì quá đau đầu cho khán giả, cho người đọc rồi, còn bọn e bình yên thì hãy để nó yên bình kết thúc đi ạ!

Hay là thương em thì cứ động viên em thôi, em đang cách ly 1 mình, chữa bệnh và đau lòng!

Xin hãy cho em có động lực để vượt qua giai đoạn này, chỉ cần mọi thứ dừng lại thôi."

Thiếu gia Minh Hải cũng mong mọi chuyện sớm lắng xuống và bạn gái cũ sẽ tìm được sự bình yên như mong muốn

Đáp lại những lời khẩn thiết này của Hòa Minzy, thiếu gia Minh Hải cũng động viên và dặn dò bạn gái cũ một cách cẩn thận và đầy tình cảm: "Thôi em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi không cần lo nữa! Anh sau việc này anh cũng sẽ ko để tâm nữa, ai là người văn minh họ sẽ hiểu, ai thích vẽ chuyện cứ để họ vẽ, bôi xấu ai thì tay họ bẩn trước em ạ! Những người sau bài viết này của anh mà còn suy diễn nữa thì hãy chúc họ an lành thôi em! Mai anh cũng ko online mạng xã hội một thời gian để cân bằng lại! Em cố gắng giữ gìn sức khoẻ!"

Hiện tại, sau đoạn hội thoại sau cuối này, ai cũng hy vọng Hòa Minzy sớm khỏi bệnh và sẽ nhận được sự an yên thật sự sau những ồn ào tai tiếng vừa qua. Hy vọng, cả thiếu gia Minh Hải, bé Bo và nữ ca sĩ sớm tìm thấy bình yên sau những bão giông cuộc đời.