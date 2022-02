Sáng ngày 11/2, 4 tháng sau cái ngày cả mạng xã hội xôn xao về thông tin một đàn chó ở Cà Mau bất ngờ bị thiêu hủy do cùng chủ về quê trong mùa dịch với lý do để đảm bảo an toàn chống dịch. Còn nhớ, sự việc lần ấy đã khiến dư luận ‘tan đàn xẻ nghé’ khi chia thành nhiều luồng ý kiến và tranh cãi mãi không thôi. Tuy nhiên, sau cùng, mọi chuyện cũng dần lắng xuống và tưởng như đã chỉ còn là kí ức. Cho đến ngày hôm nay…

Đàn chó cũ gồm 15 con bị tiêu hủy đã khiến vợ chồng chú vô cùng suy sụp

Theo thông tin đăng tải trên báo Dân Trí, 4 tháng sau khi đàn chó, mèo 16 con bị tiêu hủy, nhờ cộng đồng mạng, ông Hùng - người chủ cũ đã mua lại 15 con chó khác để nuôi theo như nguyện vọng của nhiều mạnh thường quân và cư dân mạng.

Chú Hùng đã mua đàn chó mới và tiêu cạn hết số tiền được mạnh thường quân ủng hộ

Trước đó, khoảng tháng 10/2021, Sau khi xảy ra sự việc đàn chó của ông vì lý do dịch bệnh nên bị tiêu hủy, ông Phạm Minh Hùng - chủ nhân đàn chó, mèo nhận được nhiều sự chia sẻ của cộng đồng mạng. Biết hoàn cảnh khó khăn của ông và xúc động với tình cảm quyến luyến người thợ hồ này dành cho đàn vật nuôi, nhiều mạnh thường quân đã gửi tiền tặng ông Hùng để gầy dựng lại đàn chó. Tổng cộng ông Hùng nhận được hơn 120 triệu đồng tiền hỗ trợ.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng 4 tháng, vợ chồng ông Hùng đã tiêu hết toàn bộ số tiền và hiện đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo cuộc sống cho đàn chó mới. Cụ thể, theo chia sẻ của ông Hùng, số tiền mạnh thường quân hỗ trợ, ông không dám tiêu xài phung phí. Ông đã dùng để mua chó theo đúng tâm nguyện của các mạnh thường quân: “Tổng cộng mua hết bao nhiêu, tôi không nhớ chính xác, nhưng có con tôi mua 2 triệu, có con 3 triệu. Tôi cũng chích ngừa cho cả đàn chó 15 con (13 con mới mua, 1 con được tặng và của gia đình 1 con) và chăm lo cho chúng ăn uống đầy đủ”.

Đáng chú ý, đây chính là chi tiết thổi bùng lên tranh cãi cho dư luận. Theo đó, nhiều người cho rằng vợ chồng chủ đàn chó đã ‘vung tay quá trán’ bởi việc bỏ ra số tiền vài triệu đồng để mua 1 chú chó trong khi kinh tế eo hẹp là điều rất khó chấp nhận. Cũng theo đó, cũng có ý kiến cho rằng, thay vì mua vài chú chó mới với giá đắt đỏ, cô chú có thể nhận nuôi những chú chó có hoàn cảnh đặc biệt hoặc bị bỏ rơi sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều.

Cư dân mạng cho rằng việc bỏ số tiền lớn để mua chó là 'vung tay quá trán'

Bên cạnh đó, có thể từ từ gây dựng lại đàn cho chứ không nhất thiết phải mua liền một lúc để ‘tìm lại cảm giác xưa’. Không những thế, việc chia sẻ về kinh phí để nuôi đàn chó mỗi ngày cũng khiến cô chú vấp phải ý kiến trái chiều từ dư luận.

Cụ thể, để duy trì và nuôi nấng đàn chó mới, chú Hùng cũng cho biết: “Mỗi ngày tiền ăn cho 15 con chó khoảng 500 ngàn đồng, còn tôi chỉ ăn vài ba chục ngàn thôi. Có khi tôi nhịn luôn để thêm thức ăn cho chó. Nhiều người nói tôi gàn dở nhưng tôi yêu chó nên chấp nhận vậy. Tôi khổ một chút cũng được nhưng không để đàn chó đói.”

Nhiều cư dân mạng sau khi đọc được những dòng này lập tức cho biết họ vô cùng khó hiểu với chi phí vô cùng đắt đỏ này. Đa số đều cho rằng cặp đôi chưa thực sự chi tiêu một cách hợp lý. Cưu mang động vật là điều đáng quý, nhưng để chúng quá ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và gián tiếp ảnh hưởng lên vật nuôi cũng là điều vô cùng đáng buồn. Do đó, có lẽ với những hành động đã vô tình ‘thổi bay’ 120 triệu chỉ trong vòng 4 tháng đang khiến dư luận vô cùng choáng ngợp.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bênh vực chú và cho rằng mọi chuyện đều có lý do riêng

Tuy nhiên, cũng có nhiều người bênh vực chủ đàn chó từng bị thiêu hủy ở Cà Mau vì cho rằng có thể việc bỏ ra số tiền lớn để mua 1 2 chú chó là do đó là tiền chuộc, không phải mua bán đơn thuần. Thêm nữa, việc chú yêu mến, thích nuôi chú chó nào hay chi tiêu ra sao âu cũng quyết định cá nhân. Hơn nữa, chú chỉ xin thêm kinh phí người thân chứ không hề kêu gọi quyên góp giúp đỡ. Do đó, việc chỉ trích gay gắt chú như hiện tại là việc hết sức kém duyên mà nên sớm dừng lại.

Hiện tại, câu chuyện xoay quanh đàn chó mới của chú Hùng đang khiến dư luận tranh cãi hết sức gay gắt. Nhiều luồng ý kiến trái chiều vẫn đang 'đối đầu' và đối chọi với nhau.